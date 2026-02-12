 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 febbraio 2026, 08:14

A Torino per San Valentino in coppia si paga un solo biglietto per visitare i musei

Ecco i luoghi della cultura che festeggiano gli innamorati

A Torino per San Valentino in coppia si paga un solo biglietto per visitare i musei

San Valentino è alle porte e anche il mondo della cultura torinese si prepara per festeggiare gli innamorati con promozioni e ingressi ridotti. 

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino propone ai visitatori che si presentano in coppia una scontistica nella formula 2x1: sarà possibile visitare l’esposizione permanente e le mostre Pazza Idea e Manifesti d’artista acquistando alle casse della Mole un solo biglietto a prezzo intero e valido per 2 persone.

La Gam, presenta l’iniziativa “Notti d’Amore” con ingresso 2x1 con la possibilità di entrare alle ore 16 nella mostra "Notti”. 

2x1 anche alla Gallerie d'Italia, un’occasione per visitare le collezioni permanenti e le mostre in corso o partecipare a visite guidate tematiche dedicate alla passione e al romanticismo nell’arte;

In occasione della festa degli innamorati, il Museo Egizio di Torino offre la possibilità di utilizzare la promozione 2x1 per tutti coloro che si presentano in coppia in biglietteria.

A proporre una visita con un ingresso solo alle coppie in città è anche il Museo Cesare Lombroso e il Museo di Anatomia. 

In occasione di CioccolaTò, la Choco Cabrio Speciale accompagnerà i partecipanti a bordo di un elegante bus cabrio rosso, per esplorare e assaporare gli ingredienti e le produzioni dei rinomati Maestri del Gusto di Torino.

Chiara Gallo - TorinOggi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium