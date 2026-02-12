Barge dà l'ultimo saluto a Tea Colatei, 104 anni. Per tutti era la “maestra Abburà”

Sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Barge, il funerale di Tea Colatei, 104 anni.

Con lei se ne va non solo la donna più longeva della città, ma anche un volto familiare e stimato per generazioni di bargesi.

Per tutti era “la maestra Abburà”, cognome del marito con cui era conosciuta e ricordata per i lunghi anni trascorsi dietro la cattedra nelle frazioni di Mondarello, Lungoserra e San Martino.

Era un’insegnante appassionata, capace di lasciare un segno profondo nei suoi alunni, molti dei quali oggi la ricordano con affetto e riconoscenza.

Da tempo vedova di Antonio Abburà, sindaco di Barge negli anni Ottanta, Tea Colatei aveva attraversato più di un secolo di storia, mantenendo fino a tarda età lucidità e interesse per la vita della città.

Era nata a Torino il 7 settembre 1921, ultima di quattro figli. La madre era piemontese, mentre il padre, di origini romane, lavorava come impiegato alle Ferrovie dello Stato: un incarico che portò la famiglia a spostarsi in diverse città italiane per poi stabilirsi definitivamente a Barge.

Prima di dedicarsi all’insegnamento nelle scuole elementari, aveva lavorato per alcuni anni come insegnante di Educazione fisica a Fossano. Lo sport era sempre stato una sua grande passione: da giovane aveva partecipato a competizioni di atletica leggera, distinguendosi per impegno e determinazione.

Grande tifosa della Juventus, finché la salute glielo ha consentito non perdeva occasione per recarsi allo stadio a sostenere la sua squadra del cuore.

Lascia le figlie Cristina con Filiberto, Gabriella con Michele, i nipoti Mattia con Alessia, Filippo con Marta, Camilla con Gabriele, Maurizio, i nipoti, i pronipoti, i cugini e tutti i parenti.

La messa di settima verrà celebrata sabato 21 febbraio alle 9 in nella chiesa parrocchiale di Barge.