 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 12 febbraio 2026, 08:06

Barge dà l'ultimo saluto a Tea Colatei, 104 anni. Per tutti era la “maestra Abburà”

Oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista i funerali della donna più longeva della città. Insegnante e vedova dell’ex sindaco Antonio Abburà

Tea Colatei aveva 104 anni

Tea Colatei aveva 104 anni

Sarà celebrato nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 febbraio, alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Barge, il funerale di Tea Colatei,  104 anni

Con lei se ne va non solo la donna più longeva della città, ma anche un volto familiare e stimato per generazioni di bargesi.

Per tutti era “la maestra Abburà”, cognome del marito con cui era conosciuta e ricordata per i lunghi anni trascorsi dietro la cattedra nelle frazioni di Mondarello, Lungoserra e San Martino.

Era un’insegnante appassionata, capace di lasciare un segno profondo nei suoi alunni, molti dei quali oggi la ricordano con affetto e riconoscenza.

Da tempo vedova di Antonio Abburà, sindaco di Barge negli anni Ottanta, Tea Colatei aveva attraversato più di un secolo di storia, mantenendo fino a tarda età lucidità e interesse per la vita della città.

Era nata a Torino il 7 settembre 1921, ultima di quattro figli. La madre era piemontese, mentre il padre, di origini romane, lavorava come impiegato alle Ferrovie dello Stato: un incarico che portò la famiglia a spostarsi in diverse città italiane per poi stabilirsi definitivamente a Barge.

Prima di dedicarsi all’insegnamento nelle scuole elementari, aveva lavorato per alcuni anni come insegnante di Educazione fisica a Fossano. Lo sport era sempre stato una sua grande passione: da giovane aveva partecipato a competizioni di atletica leggera, distinguendosi per impegno e determinazione.

Grande tifosa della Juventus, finché la salute glielo ha consentito non perdeva occasione per recarsi allo stadio a sostenere la sua squadra del cuore.

Lascia le figlie Cristina con Filiberto, Gabriella con Michele, i nipoti Mattia con Alessia, Filippo con Marta, Camilla con Gabriele, Maurizio, i nipoti, i pronipoti, i cugini e tutti i parenti.

La messa di settima verrà celebrata sabato 21 febbraio alle 9 in nella chiesa parrocchiale di Barge.

AMP

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium