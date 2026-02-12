 / Attualità

Attualità | 12 febbraio 2026, 08:01

Manta premia il commercio locale: successo per la 14ª edizione di “Mi i cato a Manta…e vagno”

Ben 5.500 schede raccolte e quattro vincitori premiati. Il sindaco Ivana Casale: “Un’iniziativa che cresce ogni anno grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e negozianti”

La premiazione del concorso "Mi i cato a Manta…e vagno"

Si è concluso con grande successo il concorso a premi ‘Mi i cato a Manta…e vagno’, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione, promosso dal Comune di Manta in collaborazione con l’associazione Amici di Manta.

L’iniziativa, iniziata il 7 dicembre e terminata il 31 gennaio, è stata pensata per sostenere e valorizzare il commercio locale e ha registrato un’ottima partecipazione da parte dei consumatori.

L’estrazione dei premi si è svolta alla presenza del notaio Massimo Martinelli, che l’amministrazione comunale ha ringraziato per la collaborazione e la disponibilità dimostrate.

Il concorso ha fatto registrare ben 5.500 schede che erano state imbucate dai clienti dei negozi di Manta.

Il primo premio, una city bike offerta da Cicli Mattio, è stato vinto da Cristian Milanesio, mentre il secondo premio, un’asciugatrice, se l’è aggiudicato Maura Giusiano.

Il terzo premio, una TV color 55”, offerto da Saluzzo Broker, è andato a Graziella Bastonero.

Il quarto premio, un tablet offerto da Leonardo Web, è stato vinto da Monica Carlotti.

L’amministrazione comunale desidera ringraziare l’associazione Amici di Manta per il fondamentale supporto organizzativo, tutti gli sponsor che hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa: Cicli Mattio, Saluzzo Broker, Leonardo Web e Graph Art  e i commercianti che hanno aderito con entusiasmo, rendendo possibile anche questa edizione del concorso.

La quattordicesima edizione di ‘Mi i cato a Manta…e vagno’ - afferma il sindaco Ivana Casale - conferma la validità di un progetto che, grazie alla collaborazione tra Comune, associazioni e attività commerciali, continua a crescere anno dopo anno. La numerosa partecipazione dei cittadini è un segnale molto positivo e rappresenta uno stimolo a proseguire con iniziative a sostegno del commercio locale e della vitalità del nostro paese".

