Ruspe in azione in corso Francia: prende forma il nuovo volto dell’area intorno al campo di atletica di Cuneo

Da alcuni giorni le ruspe sono al lavoro nell’area adiacente al campo di atletica di corso Francia, a Cuneo, per ripulire l’ultimo tratto di terreno che fino a poco tempo fa era ancora invaso da rovi e vegetazione incolta. Un intervento atteso che segna un nuovo passo nel processo di riqualificazione dell’asse rettore, una delle zone strategiche di accesso alla città.

Conclusa la pulizia, prenderanno il via i lavori per la costruzione di una nuova struttura commerciale che ospiterà un supermercato del gruppo Dimar (Mercatò). L’insediamento andrà a inserirsi in un contesto urbano profondamente rinnovato grazie agli interventi promossi dall’amministrazione comunale negli ultimi anni.

L’area, infatti, ha conosciuto una trasformazione significativa: prima la realizzazione del punto McDrive con affaccio su via Pertini, poi la sistemazione della zona adiacente, sempre su via Pertini, dove potrebbe trovare spazio anche il nuovo Eurospin. Quest’ultimo sarebbe destinato a sostituire la vecchia struttura situata all’intersezione tra corso Francia e via Pertini, anche se sul trasferimento non vi è ancora una conferma definitiva.

Il progetto non ha ancora visto l’avvio dei cantieri, ma dal Comune assicurano che l’iter burocratico è stato completato e che le opere partiranno entro il 2026.

Nel frattempo, il Comune stesso ha concluso gli interventi di propria competenza lungo corso Francia: è stata realizzata una nuova area verde, sono stati messi a dimora alberelli ed è stata completata la pista ciclabile, restituendo alla città uno spazio più ordinato, funzionale e anche attento alla sostenibilità.

Un mosaico di opere che, tassello dopo tassello, sta cambiando il volto di uno dei principali assi di accesso a Cuneo, zona una volta periferica ed ora sempre più integrata con il centro cittadino. L’obiettivo resta quello di coniugare sviluppo commerciale, qualità urbana e vivibilità.