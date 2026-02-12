Al via a Cuneo la quinta edizione di Modulazioni: tre weekend tra repertorio inglese e innovazione sonora

Giovedì 19 febbraio, alle 18, presso il Museo Diocesano di Cuneo (contrada Mondovì, 15), si presenta la V edizione di Modulazioni, il festival di musica antica che unisce tradizione e innovazione, prodotto da Maestro Società Cooperativa di Cuneo e organizzato da Noau officina culturale.

L’edizione 2026, che si svilupperà su tre fine settimana nel corso dell’anno, prende il nome di “Resounding” e inizierà ufficialmente venerdì 20 febbraio alle 20.30 presso il Complesso monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10) con “Oltre il visibile – Il respiro dello spazio”, un’autentica esperienza sensoriale dedicata alla polifonia vocale di compositori quali T.Tallis, Gibbons, W.Byrd, T.Tomkins. Modulazioni promuove ancora una volta la creatività giovanile, affidando la direzione a Cyrille Nanchen, al suo debutto in Italia, ed integrando nel programma il progetto di laurea in composizione e sound design di Simone Giordano. Partecipa l’ensemble vocale Modulazioni Lab composto da Naoka Ohbayashi e Francesca Cassinari (soprani), Annalisa Mazzoni, Giulia Beatini e Paola Cialdella (alti), Roberto Rilievi e Alessandro Baudino (tenori), Rafael Galaz, Jonas Yahure ed Enrico Correggia (bassi). La serata d’esordio rientra nel programma di eventi collaterali della mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione”, promossa da Fondazione CRC e Intesa Sanpaolo. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Il fine settimana inaugurale prosegue sabato 21 febbraio alle 18 presso il Circolo ‘L Caprissi (piazza Boves, 3) a Cuneo con il delicato recital di Elisa La Marca, talentuosa ed ormai affermata liutista, che presenta il suo primo lavoro discografico da solista, “The Queenes Maskes”, interamente consacrato alla musica inglese di corte. Ingresso 10 euro su ticket.it. Domenica 22 febbraio alle 17, presso il Rondò dei Talenti (via Gallo, 1), spazio invece a “Suite biberon – Antico bestiario danzante”, primo appuntamento di Modulazioni Kids, cartellone di quattro concerti/spettacolo dedicati a famiglie con bambini da 0 a 6 anni a cura di InCantabimbi. Ingresso 8 euro (bambino + adulto) su ticket.it. Per scoprire il programma del festival Modulazioni visitare il sito internet www.modulazioni.net o scrivere a info@modulazioni.net.

“Il festival 2026 di Modulazioni, alla sua quinta edizione, invita il pubblico a un nuovo disegno del tempo – affermano i direttori artistici e ideatori della rassegna Alessandro Baudino e Paola Cialdella – Resounding è il tema che attraversa l’anno: tre fine settimana – a febbraio, giugno e settembre – ne scandiscono il battito, aprendo percorsi musicali dedicati in prevalenza al repertorio inglese, tra sentieri inesplorati e riscoperte. In questo dialogo tra passato e presente, l’innovazione e lo sguardo attento alla contemporaneità si fondono con una restituzione essenziale dell’esperienza concertistica, riaffermando l’identità del festival: un luogo vivo in cui la musica abita gli spazi, li attraversa e si offre all’ascolto nella sua forma più pura e luminosa. Illustreremo il programma generale del festival nel Museo Diocesano, con cui si rinnova la felice collaborazione”.

Il programma di Modulazioni proseguirà nel 2026 con tre appuntamenti il 18, 19 e 20 giugno e il 13, 17, 18 e 19 settembre. Prima, si terranno tre nuovi appuntamenti con Modulazioni kids: al primo incontro di domenica 22 febbraio – viaggio letterario e musicale per piccolissimi, nel quale il pubblico è coinvolto e invitato a partecipare con attività di ascolto, movimento, canto, intonazione di pattern melodici e ritmici – seguiranno altri spettacoli in programma domenica 22 marzo (Vértigo biberon), 12 aprile (Resounding biberon) e 10 maggio (Petit biberon) sempre alle 17 al Rondò dei Talenti di Cuneo. Per conoscere il programma visitare il sito internet www.modulazioni.net/modulazioni-kids.

Modulazioni si svolge con il sostegno di Città di Cuneo, Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura e Fondazione CRC, grazie a GrandArte e ‘L Caprissi, e in collaborazione con Conservatorio G.F. Ghedini Cuneo, Museo Diocesano Cuneo San Sebastiano, Fondazione Ospedale Cuneo Ets, Fondazione Opere Diocesane Cuneesi, Rondò dei Talenti.