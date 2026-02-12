Il Tartufo Nero incontra il mare: sapori ed esperienze dalle Alpi di Cuneo alla Liguria

Nei giorni scorsi, l’incantevole cornice dell’Hotel Europa Palace, nel centro di una Sanremo che già respira aria di Festival, è stata teatro dell’evento stampa “Il Tartufo Nero incontra il mare. Sapori ed esperienze dalle Alpi di Cuneo al Mar Ligure”, appuntamento organizzato nell’ambito del progetto “Un viaggio sensoriale alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero”, ideato e promosso dall’ATL del Cuneese e realizzato grazie a un co-finanziamento della Regione Piemonte. Un progetto che punta alla valorizzazione della produzione locale del Tartufo e alla formazione degli operatori del settore turistico, della ristorazione e dell’accoglienza, nell’ottica di presentare correttamente il prodotto a un ampio pubblico, esaltandone caratteristiche e peculiarità.

Questo evento è stato ideato per raccontare e valorizzare il profondo legame che unisce Piemonte e Liguria, due territori storicamente connessi da scambi, relazioni e una visione comune di accoglienza e qualità. Dalle montagne alle coste, dalla cucina di terra a quella di mare, queste due regioni dialogano da sempre, completandosi e arricchendosi reciprocamente. Un legame che trova espressione anche nella gastronomia, nel turismo e nella capacità di fare rete, elementi fondamentali per lo sviluppo e la promozione dei nostri territori.

Quale anteprima dell’evento, nella prima parte della giornata, si è tenuta, presso l’Istituto di Istruzione Superiore "E. Ruffini - D. Aicardi" Arma di Taggia (Im), una lezione didattica, seguita da una sessione di analisi sensoriale. L’incontro – che ha coinvolto le classi quarte e quinte di cucina, pasticceria e ricevimento - ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento per far conoscere ai futuri professionisti della ristorazione le caratteristiche del prodotto, il suo valore gastronomico e le corrette modalità di utilizzo e trattamento in cucina, nel rispetto della tradizione e della qualità della materia prima. L’incontro è stato condotto da Natale Romagnolo, Giudice del Centro Nazionale Studi del Tartufo di Alba.

Alla lezione hanno partecipato anche i due principali interpreti dell’evento pomeridiano: il resident chef dell’hotel Europa Palace, Alessandro Schiavon, ligure, e lo chef Andrea Serale, piemontese. Di fronte a 120 giovani ed ai loro insegnanti, gli chef hanno presentato la loro esperienza, offrendo un esempio concreto di passione e dedizione nel mondo della ristorazione.

“Dopo aver promosso la conoscenza di questo prodotto presso alcuni istituti alberghieri, istituti tecnici a indirizzo turistico e operatori del settore della ristorazione del nostro territorio, quest’anno abbiamo portato il Tartufo Nero anche in Liguria. - ha dichiarato la Presidente dell’ATL del Cuneese, Gabriella Giordano - Ringraziamo la Preside Maria Grazia Blanco dell’Istituto E. Ruffini D. Aicardi per aver appoggiato e accolto favorevolmente questa nostra proposta formativa, offrendo agli studenti l’opportunità di approfondire la conoscenza del Tartufo Nero del Cuneese, arricchendo così il loro percorso educativo e professionale.”

Lo show-cooking pomeridiano, preceduto dall’analisi sensoriale guidata dal Giudice Natale Romagnolo, è stato il cuore dell’evento.

Davanti a un folto numero di giornalisti e addetti ai lavori, gli chef Schiavon e Serale hanno posto il Tartufo Nero del Cuneese al centro di creazioni di mare e terra, con preparazioni ricercate e innovative: una traduzione gastronomica di visioni ed identità. Ne è scaturita una straordinaria e stupefacente esibizione che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti.

“Siamo orgogliosi di aver potuto contare su un giovane talento cuneese quale Andrea Serale. - ha aggiunto il Direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin - Andrea, ex allievo dell’Istituto Alberghiero G. Giolitti di Mondovì, nel 2022 è stato premiato quale miglior allievo degli istituti alberghieri italiani ed è attualmente componente della Nazionale Italiana Cuochi, in preparazione per i Mondiali in Galles in programma nel prossimo mese di maggio.”

“Attraverso la valorizzazione di prodotti straordinari come quelli presentati in questa occasione - ha affermato il Presidente di Visit Piemonte, Silvio Carletto - possiamo promuovere in modo vincente un sistema turistico integrato che abbracci natura, enogastronomia, mare e montagna.”

Questi i piatti presentati con estro e sapienza da due chef: “Radici piemontesi” (Uovo CBT con crema di sedano rapa e topinambur, olandese alla nocciola Piemonte e Tartufo Nero, a cura di Andrea Serale), “Riso, Gambero e Tartufo Nero” (Risotto carnaroli mantecato alla robiola di Roccaverano e Tartufo Nero, con gambero rosso di Sanremo leggermente scottato, A. Schiavon); “Faraona, Scampo e Tartufo Nero” (Rollatina di faraona ripiena di scampi e Tartufo Nero, purea di cavolfiore, spinacino saltato e jus di faraona, A. Schiavon), “La Trifola Nèira” (Ganache bianca & porcino, Tartufo Nero e caffè, A. Serale). Piatti che hanno trovato il loro perfetto complemento in abbinamento ai ricercati vini dell’azienda vitivinicola L’Autin di Barge (Cn). In terra ligure non poteva mancare l’utilizzo di un olio pregiato, quello della rinomata azienda Roi di Badalucco (Im), scelto per rappresentare l’oro ligure.

Il momento conclusivo, che è culminato con la presentazione e degustazione delle quattro portate, nella panoramica terrazza posta al 6° piano dell’Europa Palace, è stato nobilitato dalla presenza di numerose autorità di Liguria e Piemonte, a confermare i legami tra i due territori. Sul fronte piemontese, oltre ai già citati Silvio Carletto, Gabriella Giordano e Daniela Salvestrin, erano presenti anche Mariano Occelli, vicepresidente dell’ATL e il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi. In rappresentanza della Liguria erano presenti gli assessori regionali Alessandro Piana (agricoltura) e Luca Lombardi (turismo); il presidente della Camera di Commercio delle Riviere Liguri Enrico Lupi; l’amministratore della Dmo Riviera dei Fiori Marco Benedetti; l’assessore al turismo del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni e il presidente del cda del Casinò di Sanremo Giuseppe Di Meco; i sindaci Fulvio Gazzola (Dolceacqua) e Flavio Di Muro (Ventimiglia) con l’assessore Serena Calcopietro.

L’ATL del Cuneese ringrazia la proprietà dell’Hotel Europa Palace di Sanremo – Famiglia Lagorio - per la calorosa ospitalità e per aver reso possibile lo svolgimento dell’evento in una cornice così prestigiosa.

Attività organizzata dall’ATL del Cuneese nell’ambito del progetto “Un viaggio sensoriale alla ricerca e scoperta del Tartufo Nero” co-finanziato dalla Regione Piemonte.