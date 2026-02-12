Fondazione CRC: In partenza le attività di SPES Program

All’interno del Progetto Giovani, dal mese di marzo prendono avvio le iniziative dello SPES Program con incontri dedicati a insegnanti, comunità educante e operatori sanitari.

Lo SPES Program è un programma multidisciplinare e integrato di ricerca e intervento progettato per promuovere il benessere mentale e l’empowerment di ragazzi e ragazze, affrontando il tema della prevenzione del suicidio in adolescenza.

Al centro del programma c’è il Teatro Sociale e di Comunità, una metodologia sviluppata da SCT Centre e Università di Torino, che utilizza la pratica teatrale come strumento di formazione, empowerment personale, sviluppo delle relazioni interpersonali e promozione della salute.

Il programma si articola in SPES Workshop e SPES Event.

SPES EVENT

#SPES è uno spettacolo teatrale prodotto da SCT Centre nell’ambito del progetto SPES.

Lo spettacolo #SPES nasce per un pubblico di adulti che ha la volontà e il coraggio di comprendere una delle esperienze più dolorose del mondo degli adolescenti, quella di un disagio mentale che porta alla morte.

#SPES offre informazioni ed emozioni che, insieme alla lezione/incontro di educazione sanitaria che segue lo spettacolo, costituiscono una unica e speciale proposta formativa per comprendere e riconoscere i segnali e attivarsi in modo efficace nell’incontro con un ragazzo o una ragazza in difficoltà, che sia alle medie o alle superiori.

La lezione è a cura di Chiara Davico – Neuropsichiatra Infantile e responsabile scientifico di SPES – con la presenza di Alessandra Rossi Ghiglione, Direttrice SCT Centre e regista dello spettacolo.

GLI APPUNTAMENTI

Per insegnanti: 3 marzo | 17.00 – 20.00. Iscriviti qui>

Per la comunità educante: 23 marzo | 19.30 – 22.30. Iscrivi qui>