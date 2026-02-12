Ferrero in lutto: domani tre minuti di silenzio in tutti gli stabilimenti del gruppo

Domani, venerdì 13 febbraio, tutti gli stabilimenti e le sedi operative Ferrero osserveranno tre minuti di silenzio .

E’ quanto si comunica dal gruppo dolciario nell’annunciare la scomparsa di Maria Franca Ferrero, presidente onoraria di Ferrero International e presidente della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, "amata madre del presidente Giovanni Ferrero e moglie di Michele Ferrero".

Maria Franca Fissolo Ferrero era nata a Savigliano il 21 gennaio 1939. Diplomata a Milano in Interpretariato e traduzione alla Scuola Superiore di Mediazione Linguistica fondata dai professori Carlo Bo e Silvio Baridon.

Nel 1962 aveva sposato Michele Ferrero, l’imprenditore italiano scomparso nel 2015, insieme hanno avuto due figli: Pietro, scomparso tragicamente nel 2011 durante una missione umanitaria in Sudafrica, e Giovanni, attuale executive chairman del Gruppo.

"Lavorando fianco a fianco col marito – si ricorda –, Maria Franca Ferrero ha avuto un ruolo attivo nella crescita del Gruppo Ferrero, gestendo con grande efficacia nel corso degli anni le relazioni istituzionali. La signora Ferrero ha avuto un ruolo chiave anche nello sviluppo di politiche delle risorse umane del Gruppo. Queste politiche hanno portato alla creazione di un ambiente di lavoro sereno e produttivo, tanto che Ferrero nella sua storia ha ottenuto per ben quattro volte in sei anni il Randstad Award, premio che rappresenta la 'scelta delle persone' ed elegge l'azienda più attraente sulla base dei seguenti criteri: ambiente di lavoro, sicurezza del lavoro, equilibrio vita-lavoro e affidabilità finanziaria".

L’IMPEGNO NELLA FONDAZIONE

Uno dei risultati più importanti della signora Maria Franca Ferrero è certamente il successo dell’opera della Fondazione Piera, Pietro e Giovanni Ferrero, di cui è stata sempre l’instancabile presidente. Con la creazione di questa Fondazione nel 1983, Michele e Maria Franca Ferrero desideravano esprimere la loro gratitudine a tutti i dipendenti che hanno contribuito con impegno alla crescita dell’impresa, fornendo loro uno spazio comune in cui essere incoraggiati a provare nuove esperienze e sfide anche dopo il pensionamento.

Grazie alla dedizione della signora Ferrero e alla sua forte direzione, nel corso degli anni la Fondazione Ferrero è cresciuta, promuovendo iniziative rivolte a tutta la comunità, nei campi dell'arte, della scienza, della storia e della letteratura, attraverso l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari e mostre.

La Fondazione, antesignana di ciò che oggi è riconosciuto come "Healthy Aging", offre inoltre assistenza sanitaria e programmi sociali e culturali per gli “Anziani Ferrero” (i collaboratori in pensione) e i loro coniugi, favorendo un'idea diversa e fruttuosa dell’invecchiamento, stimolando le persone a essere creative, a continuare ad apprendere e a interessarsi alla vita sociale e alla solidarietà, migliorando così la loro qualità di vita.

I RICONOSCIMENTI

L’impegno profuso in campo sociale e culturale attraverso l’opera della Fondazione ha motivato il conferimento, nel 2005, da parte della Presidenza della Repubblica italiana, della Medaglia d’oro ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte alla Signora Maria Franca Ferrero.

Nel 2024 le viene conferita l’onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Tra i riconoscimenti da lei ricevuti, si segnala inoltre lo “Special Achievement Award in Philanthropy" della National Italian American Foundation (NIAF) di New York.

LA CAMERA ARDENTE

Domani, venerdì 13 febbraio, sarà allestita alla Fondazione Ferrero la camera ardente dalle 10 alle 18. Il rosario sarà celebrato nel duomo di Alba alle ore 20.30. Il funerale, sabato 14 alle ore 15, sempre nel Duomo di Alba.