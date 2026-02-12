Il ricordo di Giorgia Meloni: "Addio Maria Franca Ferrero, da lei modello impresa che crea valore senza dimenticare la comunità"

"Oggi ci lascia Maria Franca Fissolo Ferrero, una donna discreta e determinata che ha accompagnato, con intelligenza e visione, una delle storie imprenditoriali più straordinarie d’Italia, accanto a Michele Ferrero. Ho avuto il piacere di incontrarla nel 2018 e di conoscere da vicino la sua umanità, la sua sobrietà e l’impegno concreto portato avanti attraverso la Fondazione Ferrero, che negli anni ha sostenuto migliaia di persone e famiglie".

Lo scrive sui social, Giorgia Meloni, presidente del Consiglio. "Con la sua scomparsa l’Italia perde una figura che ha rappresentato con eleganza e riservatezza un modello di impresa che crea valore senza dimenticare la comunità. Alla famiglia Ferrero rivolgo, a nome mio e del Governo, il più sentito cordoglio", conclude. (Sai/Adnkronos)

***

Tajani: "Grande donna che ha accompagnato ogni fase crescita mondiale"

"Maria Franca Ferrero si è spenta a 87 anni. Vedova di Michele Ferrero, il 19 dicembre scorso era stata nominata all’unanimità dall’assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita. Per gli albesi era 'la signora Ferrero', una grande donna che ha accompagnato ogni fase della crescita mondiale della multinazionale di Alba. Onorato di averla conosciuta. Rivolgo sentite condoglianze al figlio Giovanni e a tutti i suoi cari. Che riposi in pace". Così in un post su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani. (Red-Lab/Labitalia)



***

Crosetto, "Partecipe e protagonista avventura industriale del marito"

"Un giorno triste. Questa notte ci ha lasciato Maria Franca Ferrero. Maria Franca era una donna unica, straordinaria. Ha accompagnato Michele Ferrero durante tutta la sua vita ed è data partecipe e protagonista della grande avventura industriale ed umana di suo marito. La sua dolcezza, la sua umanità, la sua delicatezza, la sua umiltà rimarranno nei cuori di chiunque l’abbia conosciuta. Maria Franca era una persona unica. Non perché fosse la 'signora Ferrero' ma perché lei era Maria Franca, uguale con chiunque incontrasse, che fossero regine od un disoccupato che le chiedeva aiuto per strada ad Alba. Mi mancherà moltissimo la sua abitudine a prendermi la mano ed a tenerla stretta. Negli ultimi anni, quando ci vedevamo non avevamo bisogno di parlare ma ci abbracciavamo e sapevamo che quell’abbraccio lo stavamo facendo a Pietro e Michele. É stata una grande donna di cui in moltissimi sentiremo la mancanza. A Dio Maria Franca". Lo scrive su X il Ministro della Difesa Guido Crosetto. (Red-Lab/Labitalia)

***

Lollobrigida: "Italia perde figura riferimento attenta al prossimo"

"Con la scomparsa di Maria Franca Ferrero, l'Italia perde una figura di riferimento che ha accompagnato la crescita di un simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo e che si è distinta per la sua sensibilità e l’attenzione al prossimo. Resterà la testimonianza delle sue azioni, di una donna che ha saputo promuovere con passione e lungimiranza straordinarie iniziative culturali e di alto valore civile". Lo afferma il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Arm/Adnkronos)



***

Santanchè: "Una grande donna"

"Dietro un grande uomo c’è sempre una grande donna. Nessun dubbio che Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella, lo sia stata. Le mie condoglianze alla famiglia". Lo afferma il ministro del Turismo Daniela Santanché in un post su X. (Arm/Adnkronos)



***

Fontana: "Donna che ha lasciato segno profondo in imprenditoria e sociale"

"Esprimo cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero, donna che ha lasciato un segno profondo nell'imprenditoria, nella cultura e nel sociale. Alla famiglia e a quanti le hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze". Così il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. (Del/Adnkronos)



***

Calderoli: "Se ne va un altro pezzo di eccellenza del nostro made in Italy"

"Con Maria Franca Ferrero se ne va un altro grande nome dell’eccellenza del nostro ‘Made in Italy’ a livello planetario. Rivolgo il mio cordoglio alla sua famiglia e lo estendo anche a tutti i suoi collaboratori e dipendenti della sua azienda, un vanto per tutta l’Italia e per quell’area del Piemonte, che da anni ho scelto come mia seconda casa e per avviare la mia attività di coltivatore di nocciole. La figura di Maria Franca Ferrero, e del marito Michele scomparso anni prima, era strettamente legata all’amore per il suo territorio, che oggi la piange". Lo afferma il senatore della Lega, Roberto Calderoli. (Rol/Adnkronos)