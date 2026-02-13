La comunità di Limonte Piemonte piange Erik Pettavino, cancellati in segno di lutto tutti gli eventi legati a Carnevale

“La tragica notizia della morte di Erik ha gettato Limone Piemonte in un dolore profondo. In queste ore, tutta la comunità si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia, condividendo la sofferenza e il cordoglio per una perdita che lascia un vuoto profondo”.

Queste le parole del sindaco di Limone Piemonte, Massimo Riberi a commento della scomparsa di Erik Pettavino, trentenne limonese rimasto coinvolto in un grave incidente durante un’esercitazione in Valtellina, quando è stato travolto da una valanga. La tragedia si è consumata nella mattina del 6 febbraio, nella zona di Crocetta del Cardine presso Madesimo, in provincia di Sondrio. Nonostante i tempestivi soccorsi e il grande impegno dei sanitari dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove era stato ricoverato in terapia intensiva e sottoposto a trattamento Ecmo, nella giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, ne è stata dichiarata la morte dopo sei giorni di coma.

“Erik era un giovane molto conosciuto e stimato nella nostra comunità. Grande sportivo, atleta e alpinista esperto, ha perso la vita mentre svolgeva il proprio lavoro al servizio degli altri – continua il sindaco Riberi -. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza, esprimo il più sincero cordoglio alla sua famiglia, ai colleghi del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e a tutte le persone che gli hanno voluto bene”.

“Un pensiero speciale va ai suoi cari – conclude il primo cittadino - la mamma Laura, il papà Piero, la sorella Anna e i nonni Guido e Rita, che stanno vivendo un dolore immenso. La comunità di Limone Piemonte si unisce a loro con affetto”.

In segno di vicinanza alla famiglia e di rispetto per il lutto che ha colpito la comunità, il Comune di Limone Piemonte, la Scuola Sci Limone e le Sciovie del Maneggio hanno deciso di annullare tutti gli eventi legati alle festività di Carnevale: i due appuntamenti della rassegna “Limone for Family” – il Carnevale dei Piccoli di sabato 14 febbraio in piazza del Municipio e la Carnival Cup di lunedì 16 febbraio al Maneggio – e il Carnevale storico in programma martedì 17 febbraio nelle vie del centro.