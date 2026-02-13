Rifreddo: Luis e la Bela Lasarderà portano il carnevale nelle scuole e in giro per il paese

Le maschere di Rifreddo, con il seguito di paggetti e damigelle, e accompagnate dai gruppi dei paesi di Revello, Envie e Valle Bronda non hanno rinunciato alla consueta visita alle scuole cittadine del famoso giovedì “grasso” di carnevale.

Una visita che come sempre ha portato gioia, allegria, musica ed anche tanti dolcetti per bambini e personale scolastico.

Più in dettaglio Luis e la Bela Lasardera si sono recati prima alla scuola dell’infanzia, dove nel grande salone centrale hanno incontrato i bimbi, tutti mascherati, cantato e ballato con loro e consegnato anche degli apprezzatissimi dolcetti. Lo stesso cerimoniale si è tenuto alla scuola primaria dove i bambini si sono riuniti nel salone polivalente al piano seminterrato dell’edificio per permettere loro di apprezzare al meglio l’intrattenimento musicale e trascorrere un’oretta di gioia e allegria con i gruppi mascherati della zona.

Le maschere durante la visita erano accompagnate dal sindaco Elia Giordanino, dall’assessore Maurizio Viso e dalla consigliera Valentina Cesano e Giulia.

“Dopo lo straordinario weekend di carnevale rifreddese trascorso, grazie alla nostra Proloco – commenta il sindaco Elia Giordanino – ci tengo a ringraziare le maschere per l’impegno e l’allegria che sono riuscite a trasmettere a tutti i bambini e il grande impegno che svolgono nel rappresentare Rifreddo in tutto il carnevale del Saluzzese”.



Nella stessa giornata della visita a Rifreddo, le maschere del piccolo paese della Valle Po hanno anche portato gioia alle scuole di Martiniana Po, Revello e Envie, mentre durante il weekend a loro dedicato hanno salutato e portato un po’ di gioia e musica anche agli anziani di Rifreddo, oltre alla consueta visita alle case di riposo della Valle Po.

Un calendario intenso di appuntamenti e di visite, che però i nostri Luis, la Bela Lasardera e il loro seguito sanno sostenere con tenacia, gioia e allegria per portare il buon umore e la felicità a bambini, anziani e a tutte le famiglie.