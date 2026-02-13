Oggi a Elva l’ultimo saluto a Maria Margherita Raina, figura simbolo dell’Alta Valle Maira

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno giungendo in queste ore in Alta Valle Maira per la morte della signora Maria Margherita Raina, una figura simbolo per tutti qui.



Di anni 89, della sua terra aveva preso più di tutto la tenacia. Abitava in borgata Goria Superiore di Elva e, a lungo coltivatrice, da giovane aveva gestito una piccola tabaccheria in borgata Serre, dove proprio qui c’era il primo telefono pubblico.



Si era poi sposata con Antonio Garnero, per tutti “Toni d’Elva”, storico amministratore comunale e della Comunità Montana, nonché socio fondatore del caseificio di Elva e dirigente Coldiretti, morto nel 2019. Insieme a lui e ai figli era stata titolare della storica locanda “San Pancrazio” in borgata Serre di Elva, tra i molti turisti ed il ricordo affettuoso della gente del posto, che ora si stringe attorno alla famiglia.



La signora Maria Margherita resterà nel cuore dei figli Fulvio, Vilma con Marco, Alessandro con Eleonora e la piccola Anna, del nipote Mattia con Giorgia e di tutti i parenti. I funerali avranno luogo questa mattina, venerdì 13 febbraio, alle ore 11 nella Parrocchia di Elva.