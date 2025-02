Mondovì, il padiglione "Michelotti" torna all'asta: richiesto 1 milione di euro

Torna in vendita il padiglione "Michelotti-Bertone" dell'ex ospedale Santa Croce di Mondovì Piazza.

Dopo le aste pubbliche andate deserte ed un primo tentativo di trattativa privata, l'immobile torna in vendita per 1 milione di euro (la base d'asta iniziale era di circa 1 milione e 235mila euro, ndr).

Una somma importante, non solo perché lo stabile necessita di un imponente intervento di ristrutturazione, ma anche perché chiunque lo acquisterà, con i relativi terreni, dovrà fare i conti con i vincoli del piano regolatore comunale che prevede, per quella specifica zona, realizzazione di servizi di interesse locale, nello specifico: istruzione.

[Il Michelotti Bertone, edificio SP.1/i]

Questo quanto previsto dal nuovo PRGC, approvato lo scorso agosto. Quindi non ci sarà possibilità ad esempio di creare insediamenti commerciali o abitativi.

Il complesso è composto dal padiglione "Michelotti", costruito intorno al 1934 e dal "Bertone" edificato tra il 1975 e il 1980, si sviluppa su tre piani dove, in passato, vi erano magazzini, ambulatori, camere di degenza, laboratori e uffici e che oggi, come è ben specificato nel capitolato dell'asta dell'ASL Cn1, proprietaria dell'immobile, presentano uno stato di conservazione di degrado medio-alto. La struttura è abbandonata, infatti, da circa 15 anni, da quando l'ospedale si è trasferito in via San Rocchetto.

A mostrare interesse per l'eventuale acquisizione dell'edificio era stata la Provincia di Cuneo, che ha previsto un piano per la riorganizzazione delle scuole superiori: acquisto del "Michelotti-Bertone", abbattimento e ricostruzione per ospitare i licei e lasciare l'attuale sede di piazza IV Novembre all'Alberghiero, ma l'ente non ha mai preso ufficialmente parte alle trattative, ritenendo la richiesta troppo elevata. Infatti la Provincia stessa ha stimato il valore dell'immobile attorno ai 400mila euro, cifra che risulta essere ben lontana dal milione di euro.

Intanto l'Asl procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta più conveniente tra quelle che potranno essere presentate entro le ore 12 del 17 febbraio 2025.