Revello, via libera al nuovo manto sintetico del campetto da calcio comunale

Via libera da parte della Giunta comunale di Revello al progetto esecutivo per il rifacimento del manto in erba sintetica del campetto da calcio comunale. Un intervento ritenuto strategico dall’amministrazione, finalizzato alla riqualificazione degli impianti sportivi del paese della valle Po e al potenziamento dell’offerta sportiva sul territorio.

“L’iniziativa – spiegano dall’amministrazione comunale il sindaco Paolo Motta con la vice Antonella Rolle - rientra nel Bando regionale per la concessione di contributi per la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi, anno 2026, promosso da una legge della Regione Piemonte del 2020, che sostiene gli investimenti per favorire la pratica sportiva, la sicurezza delle strutture e la promozione di stili di vita sani.

Il progetto, denominato ‘Rifacimento manto in erba sintetica per riqualificazione degli impianti sportivi comunali’, è stato redatto nel febbraio 2026 dal geometra Sergio Barberis, dell’Ufficio Tecnico del Comune di Revello, e prevede la sostituzione completa dell’attuale superficie di gioco con un nuovo manto in erba sintetica monofilo alto 50 mm, realizzato con fibre in polietilene ad alte prestazioni, in grado di garantire maggiore durabilità, sicurezza e un immediato ritorno verticale dei filamenti durante e dopo l’utilizzo”.

L’area interessata è di proprietà comunale e rientra nel complesso degli impianti sportivi locali, già oggetto in passato di interventi di rigenerazione e adeguamento, come il progetto relativo al complesso sportivo ‘Giovanni Pejrone’.

“Il quadro economico complessivo dell’intervento – affermano dall’amministrazione comunale - ammonta a oltre 120 mila euro, di cui: 104.300 euro per lavori a base d’appalto, 2.700 euro per oneri della sicurezza e 15.700 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, comprensive di IVA, incentivi tecnici e imprevisti”. L’approvazione del progetto avviene in linea tecnica: l’amministrazione comunale procederà all’affidamento dei lavori solo dopo l’ottenimento del finanziamento regionale previsto dal bando 2026.

Si tratta di un intervento importante per il nostro Comune – concludono dal Municipio – che permetterà di migliorare la qualità degli impianti sportivi, rendendoli più sicuri, moderni e fruibili da cittadini, associazioni e giovani atleti”.