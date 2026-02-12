Il cordoglio di Fossano per la scomparsa della signora Maria Franca Ferrero

La scomparsa del presidente onorario di Ferrero International S.A. Maria Franca Ferrero, oggi all’età di 87 anni, ha scosso tutto il Piemonte, anche una delle “sette sorelle”, insieme ad Alba, Fossano.

“Con profonda commozione apprendo la notizia della scomparsa di Maria Franca Ferrero. – ha espresso commosso il sindaco della Città degli Acaja Dario Tallone sulla sua pagina ufficiale Facebook - Nata nella vicina Savigliano e profondamente legata ad Alba, la signora Maria Franca ha rappresentato l'anima gentile e la forza discreta di un’eccellenza che ha portato il nome del nostro territorio in tutto il mondo. Al fianco del marito Michele, ha saputo incarnare il motto "Lavorare, creare, donare" non solo come filosofia aziendale, ma come vera missione di vita”.

“Oggi il Piemonte perde una donna straordinaria, una guida lungimirante per la Fondazione Ferrero ed un esempio di dedizione verso la comunità e il sociale.

Il suo legame con le nostre terre, rimasto saldo nonostante i successi globali, resterà per tutti noi un insegnamento prezioso. – ha proseguito e concluso - A nome della Città di Fossano e dell’Amministrazione Comunale, esprimo le più sentite condoglianze al figlio Giovanni e a tutta la famiglia Ferrero”.