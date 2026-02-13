Gli Uomini di Mondo apprezzati e riconosciuti anche dai media nazionali

L'Albo d'Onore degli Uomini di Mondo, l'Associazione cuneese nata da una battuta cinematografica del comico napoletano Totò, è sempre più apprezzata e riconosciuta sul territorio nazionale tanto da essere citata attraverso i grandi media, ultima la rivista di enigmistica Domenica Quiz Mese che, attraverso la rubrica "La macchina del tempo" curata da Claudio Endrigo, le dedica un articolo.
A dimostrazione della indiscussa notorietà, anche il quiz televisivo "Chi vuol essere milionario" presentato da Jerry Scotti, aveva a suo tempo come oggetto di una domanda l'Associazione cuneese che ormai vanta più di sedicimila iscritti. Per la cronaca il concorrente sbagliò inesorabilmente la risposta, ma da allora, sicuramente, non dimenticherà più gli Uomini di Mondo.