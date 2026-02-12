Alla Piccola Casa di Cuneo la messa per la Giornata mondiale del malato [FOTO]

Si è svolta presso la Piccola Casa di Cuneo la celebrazione della XXIV Giornata mondiale del malato. Durante la messa, chi lo desiderava ha avuto la possibilità di ricevere il sacramento degli infermi, in un clima di intensa partecipazione e comunione.

La giornata si è sviluppata attorno al messaggio lanciato da Papa Leone per l'occasione: "La compassione del Samaritano: amare portando il dolore dell'altro". Un tema che ha guidato la riflessione sulla necessità di "fermarsi, farsi vicini e prendersi cura di chi soffre", traducendo la compassione in "gesti concreti e impegno condiviso, soprattutto verso i malati".

La celebrazione ha evidenziato la vicinanza di operatori, volontari e familiari agli ospiti della struttura. Un momento particolare è stato dedicato al riconoscimento di tutti coloro che quotidianamente si dedicano all'assistenza: medici, infermieri, OSS, fisioterapisti, educatori e volontari. Con il loro impegno professionale, contribuiscono a rendere meno pesante la situazione di chi affronta la malattia.

A conclusione della celebrazione, i presenti si sono affidati alla protezione di Maria, Salute dei malati. Alla messa hanno partecipato quattro sacerdoti, che hanno presieduto la celebrazione insieme a tutta la comunità riunita attorno alla mensa eucaristica.