Murazzano festeggia Regina, giaguaro che oggi compie 24 anni

Oggi, venerdì 13 febbraio, al Parco Safari delle Langhe non è un giorno come un altro perché Regina, compie24 anni, una cifra record per un giaguaro.



"È un momento di immensa emozione - dicono dallo staff - 24 anni di eleganza, forza e sguardi magnetici. Sebbene siamo ancora in attesa della conferma ufficiale, i dati in nostro possesso suggeriscono che Regina possa essere il giaguaro più longevo al mondo. Stiamo continuando con estrema cura le ricerche per verificare questo record mondiale, ma nel frattempo una cosa è certa: la sua longevità è il regalo più bello che potesse farci".





"Le abbondanti nevicate e il meteo avverso dell'ultimo periodo ci hanno imposto una chiusura prolungata per garantire la sicurezza di tutti - spiegano dal Parco Safari -. Stiamo facendo il massimo per ripristinare i percorsi: se il tempo si stabilizzerà e non arriveranno nuove perturbazioni, contiamo di riaprire i cancelli a brevissimo. Restate sintonizzati per la data ufficiale.



Non potendo spegnere le candeline insieme a voi al parco, vogliamo che il calore dei vostri ricordi arrivi fino a lei attraverso il web

Condividete i vostri ricordi: ripescate nei vostri archivi foto o brevi video di Regina, anche delle stagioni passate, e pubblicateli sui social".



L'Hashtag ufficiale: #ReginaDaRecord per unire tutti i messaggi d'auguri in un unico grande abbraccio virtuale. Il Parco invita poi tutti i piccoli artisti a realizzate un disegno per i 24 anni di Regina.

"Quando riapriremo - aggiungono -, portatelo con voi e consegnatelo in cassa: creeremo una galleria speciale nel parco per mostrare a tutti quanto è amata la nostra nonnina da record".