“Apri il cassetto, porta una storia”, quando la fotografia connette i territori e le loro comunità

Si intitola Apri il cassetto, porta una storia: un progetto partecipato di memoria visiva di comunità la nuova iniziativa sviluppata e avviata nell'ambito del progetto Borghi ritrovati sostenuto dal PNRR (M1C3 – Investimento 2.1 – Attrattività dei borghi storici progetto locale di rigenerazione culturale e sociale – Progetto locale di rigenerazione culturale e sociale nei Comuni di San Damiano Macra, ente proponente, Roccabruna e Cartignano, enti aggregati).

Come dichiarato dagli organizzatori, l'idea «è quella di coinvolgere le comunità dei tre paesi della valle Maira in un'iniziativa capace di connettere le vicende dei territori e delle loro popolazioni che vivono a pochi chilometri di distanza e che hanno alle spalle storie, usi e tradizioni secolari e profondamente condivise. E tutto ciò attraverso la raccolta e la digitalizzazione di vecchie immagini fotografiche conservate nei propri cassetti e che, in un modo o nell'altro, si sono ricevute in eredità dai genitori, dai nonni o da amici di famiglia. L'iniziativa è molto semplice e non comporta né costi né un impegno di tempo eccessivo per quanti avessero voglia di contribuire alla riuscita del progetto: attraverso una semplice mail è infatti possibile contattare l'addetto stampa del progetto Borghi ritrovati e stabilire con lui un appuntamento in valle o – qualora ritenuto utile o necessario – in un'altra località del territorio. In quell'occasione, la persona che ha deciso di condividere il proprio materiale iconografico lo consegnerà all'incaricato che lo digitalizzerà sul momento con strumentazione professionale, restituendolo subito dopo alla persona proprietaria per evitare danneggiamenti o smarrimenti».

Nel corso dei prossimi tre mesi, il materiale raccolto sarà ottimizzato, catalogato e caricato sul sito web www.borghiritrovativallemaira.it, diventando così un vero e proprio patrimonio immateriale di comunità accessibile a tutte e tutti. Successivamente, dopo una selezione di un certo numero di immagini tra quelle digitalizzate, verranno realizzate delle stampe di differenti dimensioni che, corredate da opportune didascalie esplicative e dai nomi delle donatrici e dei donatori, si trasformeranno in una mostra fotografica che verrà allestita nei mesi estivi in più località della valle Maira.

Le immagini che si ricercano possono rappresentare differenti soggetti: persone, paesaggi, edifici, monumenti, celebrazione di eventi (matrimoni, feste, comunioni, funerali ecc.). L'importante è che le fotografie non siano state scattate dopo il 1980 e che abbiano una diretta connessione con almeno una delle tre località coinvolte nella progettazione PNRR che sta sviluppando Borghi ritrovati, ossia: San Damiano Macra, Cartignano e Roccabruna (o una delle sue numerose frazioni).

Chi fosse interessato a prendere parte a questa iniziativa può inviare una mail all'indirizzo lucaprestia@gmx.com e fissare un appuntamento portando con sé le foto.