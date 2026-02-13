Oggi, 13 febbraio, è la Giornata mondiale della radio

C’è chi l’ascolta in macchina, chi sotto la doccia, altri persino mentre lavorano. Per alcuni fa da sottofondo durante l’intera giornata. Ai suoi fan sparsi in tutto il mondo annunciamo che il 13 febbraio è la Giornata mondiale della radio.

La ricorrenza è stata proclamata nel 2011 dall’Unesco su proposta della Spagna per sensibilizzare il grande pubblico e i media al valore della radio. La Academia Española de la Radio ha anche proposto “Radio Ga Ga” dei Queen, come inno, perché: «È la canzone più rilevante dedicata alla radio della storia della musica moderna».

La data si rifà a quel 13 febbraio 1946 quando venne trasmessa la prima trasmissione radiofonica dell’Onu. Solo nel 2012 però le Nazioni Unite istituiranno il World radio day. Una giornata che parla molto italiano: è stato infatti Guglielmo Marconi a brevettare la radio il 5 marzo 1896. Secondo l’Onu la radio è la piattaforma per antonomasia dove si dialoga democraticamente ed è il mezzo di comunicazione più diffuso al mondo. I suoi costi contenuti rappresentano il modo più semplice per raggiungere gli individui più vulnerabili e le comunità più isolate. Così facendo tutti possono accedere al dibattito pubblico, qualunque sia il livello di istruzione.

Qualche numero. Ci sono più di 2,4 miliardi di ricevitori radio e più di 51mila stazioni radio in tutto il mondo. Anche nei paesi in via di sviluppo almeno il 75% delle famiglie ha accesso alla radio. Nel 2026 il tema scelto dall’Unesco è “Radio e Intelligenza Artificiale” con l’obiettivo di capire come l’AI possa potenziare il mezzo radiofonico nella creazione e distribuzione dei contenuti, mantenendo centrale il ruolo delle persone, delle voci e delle storie che rendono la radio un mezzo unico per credibilità, immediatezza e capacità di creare relazione.

Passano gli anni e anche se ormai si può ascoltare anche dal PC o dallo Smartphone, la radio ha sempre il suo indiscutibile fascino e utilità, come canta Eugenio Finardi: «Con la radio si può scrivere leggere o cucinare. Non c’è da stare immobili seduti a guardare. Forse è proprio quello che me la fa preferire. È che con la radio non si smette di pensare».

Quindi, accendere la Radio, a casa, in auto o sul cellulare, sarà il modo migliore per festeggiare la giornata mondiale dedicata a questo strumento che da sempre accompagna la nostra vita.