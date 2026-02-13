Albifrutta: di nuovo un anno di successi per la storica Cooperativa della Valle Varaita

Albifrutta è la storica cooperativa agricola frutticola del Piemonte, con sede a Costigliole Saluzzo, in provincia di Cuneo. Specializzata nella produzione di mele, albicocche – in particolare la rinomata “Tonda di Costigliole” –, pere e altri prodotti ortofrutticoli, conta oltre 100 soci che conferiscono stagionalmente intorno ai 70-80 mila quintali di frutta. La cooperativa si occupa poi del condizionamento, della conservazione e della commercializzazione del prodotto, con un’attenzione costante alla qualità certificata e alla valorizzazione delle varietà locali.

Cooperativa di piccoli produttori leader nel cuneese, ha recentemente tracciato il bilancio annuale delle sue attività, evidenziando risultati eccellenti in diversi settori. Fondata sulla tenacia e sulla visione di un piccolo gruppo di soci pionieri, l'azienda ha continuato a crescere, valorizzando i prodotti locali e garantendo una remunerazione costante ai suoi 100 produttori. Quest'anno, in particolare, si è distinto per le performance delle coltivazioni estive e per una gestione strategica che ha permesso di navigare con successo le sfide del mercato.

La Stagione dell'Albicocca Tonda di Costigliole: un trionfo di Qualità e Quantità

Il fiore all'occhiello della campagna 2025 è stata senza dubbio l'Albicocca Tonda di Costigliole. Nonostante un inizio difficile per il primo raccolto in zona collinare, compromesso da una grandinata, il resto della stagione ha regalato ottimi risultati. La produzione è stata abbondante, con quantità elevate e prezzi medio-alti che hanno assicurato una ottima liquidazione per i produttori. Il marchio dedicato all'Albicocca Tonda ha ulteriormente elevato il prodotto, consolidandolo in un mercato di nicchia dove la qualità locale incontra una domanda esigente.

Questo successo non solo rafforza l'identità territoriale, ma conferma la strategia di Albifrutta nel puntare su eccellenze uniche. Tornando alle albicocche, l'entusiasmo è palpabile in vista della sagra annuale, in programma il 12 luglio. Gli organizzatori promettono numerose novità, tutte da scoprire, che renderanno l'evento ancora più coinvolgente per visitatori e produttori.

Mirtilli, Pesche e Mele: mercati solidi e riprese inattese

Anche i mirtilli e le pesche hanno registrato un'ottima performance, con mercati vivaci e liquidazioni ottime. Questi frutti hanno beneficiato di una domanda costante, contribuendo al bilancio positivo della cooperativa.

Per quanto riguarda le mele, l'avvio della stagione è stato più cauto, con una produzione ridotta del 20% rispetto alle aspettative. Questo calo ha inizialmente favorito i concorrenti del Trentino, che hanno gestito un volume maggiore. Tuttavia, nei mesi di gennaio e febbraio, la mela del nostro territorio ha ripreso il suo ruolo dominante sul mercato, mantenendolo fino a giugno, in attesa dei frutti estivi successivi. Questa ripresa dimostra la resilienza della cooperativa e la sua capacità di adattarsi alle fluttuazioni produttive.

Sul fronte del kiwi, tutta la produzione è stata venduta immediatamente durante il periodo di raccolta, garantendo un flusso di cassa rapido e efficiente.

Verso il Futuro: nel 2027 il 50° Anniversario e una storia di crescita esponenziale

Albifrutta non si ferma al presente e guarda già avanti. Nel 2027 ricorrerà il 50° anniversario della fondazione, e i preparativi sono in corso per celebrare i momenti clou della sua storia. Nata dalla volontà e dalla tenacia di un piccolo gruppo di soci che sfidarono l'immobilismo e la chiusura dei produttori dell'epoca, la cooperativa ha vissuto una crescita esponenziale. Un ruolo chiave è stato giocato da Flavio Lovera, entrato a lavorare in cooperativa alla fine degli anni ‘90, diventandone poi direttore in breve tempo, e che ha guidato l'espansione verso le attuali dimensioni: oltre 100 produttori e una catena completa di attività, dalla cernita alla conservazione e commercializzazione. La scelta di focalizzarsi principalmente sul mercato interno si è rivelata vincente, proteggendo l'azienda dalla competizione internazionale sfrenata e permettendo di valorizzare i prodotti locali con remunerazioni adeguate. Inoltre, Albifrutta ha sempre innovato, introducendo lavorazioni alternative che le consentono di operare 365 giorni l'anno, garantendo stabilità e continuità. In conclusione, il bilancio annuale di Albifrutta non è solo un resoconto di successi produttivi, ma un testimonianza della sua capacità di unire tradizione e innovazione. Con eventi come la sagra e l'anniversario all'orizzonte, la cooperativa continua a essere un pilastro per la Valle Varaita, promuovendo un'agricoltura sostenibile e di qualità.

Flavio Lovera , estremamente soddisfatto dei risultati, ci tiene molto a sottolineare che: «Al successo dell'Albifrutta un ruolo chiave l'hanno avuto i produttori, sempre più attenti nel produrre frutta di qualità rinunciando spesso alla quantità, ed il personale della Cooperativa, molto preparato e motivato nel seguire tutti i processi produttivi, dalla frigoconservazione alla lavorazione e spedizione».

Crescita anche per lo Spaccio interno alla Cooperativa

Albifrutta ha creato, diversi anni fa, uno spaccio all’interno del proprio stabilimento, aperto al pubblico, per la vendita di prodotti ortofrutticoli di stagione di produzione dei propri soci, che riscuote sempre più successo dalla cittadinanza limitrofa o di passaggio. Grazie al passaparola, poter fare la spesa di frutta e ortaggi di stagione attira consumatori attenti alle produzioni locali di qualità coniugate agli ottimi prezzi. Per fornire un servizio completo, per alcuni frutti come gli agrumi in inverno, vengono coinvolte aziende agricole siciliane “amiche”, ovvero che condividono la medesima cura e attenzione alla qualità.

Albifrutta è in Via Piasco, 22/A a Costigliole Saluzzo. Lo spaccio osserva i seguenti orari: lun-ven 8-12/14-18.