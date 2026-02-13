Il cordoglio di Federmanager Cuneo per la scomparsa della Signora Maria Franca Ferrero

L’intera delegazione di Federmanager Cuneo si unisce al profondo cordoglio della comunità albese e del mondo industriale per la perdita della Signora Maria Franca Ferrero, una figura che ha segnato la storia economica e sociale del nostro territorio con straordinaria discrezione, eleganza e dedizione.

Maria Franca Ferrero non è stata solo una testimone d’eccezione della crescita di uno dei gruppi più importanti al mondo, ma è stata l’anima pulsante di un modello di responsabilità sociale d’impresa che mette al centro il benessere della persona. Attraverso la Presidenza della Fondazione Ferrero, ha saputo tradurre i valori dell’etica e della cura verso i collaboratori e i pensionati in azioni concrete, rendendo il binomio tra “impresa e territorio” un esempio d’eccellenza globale.

Il messaggio del Presidente

Il Presidente di Federmanager Cuneo, Fulvio D’Alessandro, interpretando il sentimento di tutti gli associati, ha inviato alla famiglia il seguente messaggio di vicinanza:

“A nome mio personale e dei consiglieri di Federmanager Cuneo, partecipo con profonda commozione al dolore per la scomparsa della sua cara mamma e porgo sentite condoglianze.”

Un esempio per il management

Per noi dirigenti e manager, la figura della Signora Maria Franca rimane un punto di riferimento per quella visione umana del lavoro che è alla base della nostra missione professionale. La sua capacità di unire la lungimiranza industriale a una sensibilità filantropica senza pari rappresenta un’eredità morale che continuerà a ispirare il nostro operato e la crescita delle nostre aziende.

In questo momento di dolore, Federmanager Cuneo rinnova la propria vicinanza al figlio Giovanni e a tutta la famiglia Ferrero, ricordando con gratitudine una Donna che ha fatto grande la nostra provincia