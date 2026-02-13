All'oratorio del Ferrone il terzo appuntamento con il cinema locale

Sabato 21 febbraio prossimo, alle ore 21, presso il salone teatro dell’oratorio della Parrocchia di S. Maria Maggiore, in via S. Bernolfo 16 a Mondovì Borgo Ferrone, verranno proiettati “Grazie al cielo” e “Così sia”, due brevi film documentari di Remo Schellino. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento della rassegna cinematografica invernale dedicata a opere di registi cuneesi organizzata dalla Proloco Cui dur Ferun e dalla biblioteca parrocchiale del Ferrone, con il patrocinio del Comune di Mondovì.

Le prime due serate si sono svolte il 14 novembre e il 16 gennaio scorsi ed hanno coinvolto un folto pubblico per la visione di “Onde di terra” di Andrea Icardi e di “In verità vi dico – Storie di uomini” di Remo Schellino. In entrambe le occasioni, il regista della pellicola proposta in visione ha partecipato alla proiezione e interloquito con gli spettatori in sala.

“Grazie al cielo” e “Così sia” raccontano l’incontro con due persone protagoniste di scelte di vita radicali e profondamente diverse: un uomo - Franco Dalmasso, detto Politica - che ha scelto di vivere quarant’anni della sua vita nei boschi di Cerati a Boves, sistemandosi all’esterno di una casa disabitata, e una donna – suor Elena Amata – che all’età di ventisette anni ha impresso una svolta imprevista alla sua vita, entrando in un monastero di clausura.

La serata di proiezione è – come le precedenti - ad ingresso gratuito e aperta a tutti. Remo Schellino sarà presente e disponibile, come sempre, a condividere spunti di riflessione e dibattito emergenti dalla visione dei film e a rispondere alle domande e alle curiosità degli spettatori.