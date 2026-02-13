 / Eventi

Eventi | 13 febbraio 2026, 14:47

All'oratorio del Ferrone il terzo appuntamento con il cinema locale

Sabato 21 febbraio alle 21 a Mondovì: 'Grazie al cielo' e 'Così sia' di Remo Schellino con presentazione e dibattito del regista

Sabato 21 febbraio prossimo, alle ore 21, presso il salone teatro dell’oratorio della Parrocchia di S. Maria Maggiore, in via S. Bernolfo 16 a Mondovì Borgo Ferrone, verranno proiettati “Grazie al cielo” e “Così sia”, due brevi film documentari di Remo Schellino. Si tratta del terzo e ultimo appuntamento della rassegna cinematografica invernale dedicata a opere di registi cuneesi organizzata dalla Proloco Cui dur Ferun e dalla biblioteca parrocchiale del Ferrone, con il patrocinio del Comune di Mondovì.

Le prime due serate si sono svolte il 14 novembre e il 16 gennaio scorsi ed hanno coinvolto un folto pubblico per la visione di “Onde di terra” di Andrea Icardi e di “In verità vi dico – Storie di uomini” di Remo Schellino. In entrambe le occasioni, il regista della pellicola proposta in visione ha partecipato alla proiezione e interloquito con gli spettatori in sala.

“Grazie al cielo” e “Così sia” raccontano l’incontro con due persone protagoniste di scelte di vita radicali e profondamente diverse: un uomo - Franco Dalmasso, detto Politica - che ha scelto di vivere quarant’anni della sua vita nei boschi di Cerati a Boves, sistemandosi all’esterno di una casa disabitata, e una donna – suor Elena Amata – che all’età di ventisette anni ha impresso una svolta imprevista alla sua vita, entrando in un monastero di clausura.

La serata di proiezione è – come le precedenti - ad ingresso gratuito e aperta a tutti. Remo Schellino sarà presente e disponibile, come sempre, a condividere spunti di riflessione e dibattito emergenti dalla visione dei film e a rispondere alle domande e alle curiosità degli spettatori.

cs

