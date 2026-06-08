Cuneo, alla Cascina Troffarina (Tur Farina) prende vita un nuovo spazio culturale: debutto con i fiati dell’Orchestra Bruni

Non sarà soltanto un concerto, ma l'inizio di un percorso destinato a lasciare un segno nella vita culturale e sociale del territorio. Domenica 14 giugno alle ore 18, la storica Cascina Tur Farina, nel cuore di Borgo San Giuseppe a Cuneo, ospiterà il concerto "I fiati dell'Orchestra B. Bruni", primo appuntamento ufficiale promosso dalla neonata associazione culturale che porta il nome della cascina.

Un evento che segna l'avvio concreto di un progetto ambizioso: restituire nuova centralità a un luogo ricco di storia, trasformandolo in uno spazio aperto alla comunità, alla cultura e all'incontro tra generazioni.

Tur Farina: dalla memoria rurale a nuovo polo culturale

Le origini della Cascina Tur Farina affondano le radici nel XV secolo. Oggi questo importante complesso storico rinasce grazie all'impegno della famiglia proprietaria, che ha scelto di investire nella sua valorizzazione con l'obiettivo di creare un luogo vivo, capace di accogliere eventi, iniziative culturali e momenti di aggregazione.

Il recupero della struttura è stato realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Piemonte, a testimonianza del valore storico e identitario del sito.

La nascita dell'associazione culturale Tur Farina rappresenta quindi molto più di una semplice attività organizzativa: è la volontà di costruire un nuovo punto di riferimento per il territorio, dove la tutela della memoria si intreccia con la promozione della cultura contemporanea.

Un progetto strategico per Borgo San Giuseppe e Cuneo Oltregesso

L'iniziativa assume un significato particolare per Borgo San Giuseppe e per l'intera area di Cuneo Oltregesso, una zona in continua evoluzione che negli ultimi anni ha visto crescere il proprio peso sociale, economico e residenziale all'interno della città.

Non a caso il progetto ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cuneo e il sostegno della Fondazione CRC, confermando l'interesse delle istituzioni verso un'iniziativa che punta a generare valore culturale e occasioni di partecipazione per la comunità.

Protagonisti i fiati dell'Orchestra B. Bruni

A inaugurare questa nuova stagione sarà il quintetto di fiati dell'Orchestra B. Bruni, formazione composta da musicisti di grande esperienza:

● Maurizio Davico (flauto)

● Paolo Lerda (oboe)

● Paolo Montagna (clarinetto)

● Alberto Brondello (fagotto)

● Maddalena Donini (corno)

Il programma accompagnerà il pubblico in un raffinato viaggio musicale attraverso le opere di Ferenc Farkas, Franz Danzi, Jacques Ibert e Gioachino Rossini, valorizzando le molteplici sfumature espressive degli strumenti a fiato e offrendo un repertorio di grande qualità artistica.

Un concerto inserito nella Festa della Musica

L'appuntamento rientra nel calendario delle iniziative della Festa della Musica, manifestazione che ogni anno celebra il linguaggio universale della musica come strumento di incontro e condivisione.

La scelta di partire proprio da un concerto non è casuale: la musica rappresenta infatti il primo tassello di un progetto più ampio che intende fare della Cascina Tur Farina un luogo aperto alla cittadinanza, capace di ospitare eventi culturali, incontri, attività formative e momenti di socialità.

Informazioni utili

Il concerto si terrà presso Cascina Tur Farina, in via Pipino 10 (già via Tetti Brignone 3), a Borgo San Giuseppe di Cuneo, domenica 14 giugno alle ore 18.00.

L'ingresso è libero, nel segno di una cultura accessibile e partecipata.

Per informazioni e aggiornamenti:

● info@turfarina.eu

● eventi@turfarina.eu

Con questo primo appuntamento, Tur Farina apre ufficialmente le proprie porte alla comunità, dando vita a un progetto che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici. Un luogo storico che torna a essere spazio di incontro, cultura e partecipazione, nel cuore di un territorio che continua a crescere e a reinventarsi.