“Nero Sublime” torna a Castagnole delle Lanze: dal 19 al 21 giugno la seconda edizione del festival dedicato al tartufo nero estivo

Il paese, inserito tra i Borghi più belli d’Italia e immerso nel paesaggio UNESCO di Langhe-Roero e Monferrato, ospiterà un ricco programma di appuntamenti pensati per raccontare il tartufo nero non soltanto come eccellenza gastronomica ma anche come elemento identitario del territorio e occasione di incontro tra tradizione, turismo e cultura.

Anche per questa seconda edizione “Nero Sublime” conferma la volontà di proporre un’esperienza diffusa e immersiva, capace di coinvolgere pubblici diversi tra degustazioni, momenti divulgativi, attività outdoor, musica e iniziative dedicate alle famiglie.

Il Sindaco di Castagnole delle Lanze Carlo Mancuso dichiara:

“Con grande entusiasmo presentiamo la seconda edizione di ‘Nero Sublime’, la Fiera del Tartufo Nero di Castagnole delle Lanze. Dopo il successo della prima edizione, che ha registrato una significativa partecipazione di visitatori, produttori e appassionati, la manifestazione torna a celebrare il tartufo nero estivo, patrimonio di biodiversità, tradizione e identità locale.

‘NeroSublime’rappresenta peril nostroterritoriomolto piùdi unamanifestazionegastronomica: è un progetto che unisce cultura, paesaggio, ospitalità e promozione delle eccellenze locali nel cuore delle colline UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato. Desidero ringraziare tutte le associazioni, i volontari, i produttori, gli enti e i cittadini che contribuiscono alla realizzazione dell’evento. È grazie al lavoro condiviso dell’intera comunità che Castagnole delle Lanze continua a crescere come luogo di cultura, accoglienza e valorizzazione del territorio”.

Alla manifestazione prenderà parte anche il Centro Nazionale Studi Tartufo. Il Presidente Antonio Degiacomi, che interverrà durante il convegno di sabato 20 giugno, sottolinea:

“Benvengano leoccasioni perconosceremeglio ilNero estivo,una risorsache hail pregiodi adattarsia terreni diversi, di sopportare meglio il caldo, di essere versatile in cucina e di essere economicamente accessibile. Non bisogna aspettarsi il profumo intenso del bianco: bisogna invece saperne apprezzare il gusto delicato, che ricorda i porcini e la nocciola cruda, e che va abbinato ai cibi con sapienza e senza avarizia”.

Il programma prenderà il via venerdì 19 giugno con la “Cena di Gala” organizzata in occasione della Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia. La serata, ospitata al Belvedere di Piazza Balbo e curata dal Ristorante Roma di Castagnole delle Lanze, proporrà un menu dedicato al tartufo nero e ai sapori del territorio.

Sabato 20 giugno sarà invece la giornata dedicata agli approfondimenti sul mondo del tartufo e alle attività nel centro storico. In mattinata, presso la Chiesa dei Battuti Bianchi, si terrà il convegno “Area Tartufo 4.0 - Il Tartufo Nero: l’altro lato della medaglia”, con la partecipazione di Vivai Roagna, esperti del settore, Antonio Degiacomi e Mauro Carbone rispettivamente Presidente e Direttore del Centro Nazionale Studi del Tartufo e Giovanna Ruo Berchera, cuoca e giornalista gastronomica, che mostrerà come impiegare il tartufo in cucina.

Nel pomeriggio prenderà ufficialmente il via la seconda edizione della manifestazione con l’inaugurazione prevista alle ore 18.00 presso il Belvedere di Piazza Balbo.

Per tutta la serata i caratteristici portici colorati di Castagnole delle Lanze ospiteranno il Villaggio del Tartufo e delle Eccellenze, con stand dedicati alla vendita e alla valorizzazione del tartufo nero e dei prodotti locali, mentre il Belvedere farà da cornice ad attività di animazione e giochi per bambini.

Tra gli appuntamenti in programma anche “Nero Sublime – musica.vino.tartufo”, una serata di aperitivi in musica nel cuore del paese.

Domenica 21 giugno la manifestazione proseguirà con una giornata ricca di esperienze pensate per coinvolgere adulti e famiglie.

Nel pomeriggio sarà possibile partecipare a un tour in e-bike con partenza da Piazza Giovannone: un percorso di circa 20 chilometri tra le colline del territorio che unirà attività outdoor ed esperienza gastronomica. Durante il tour i partecipanti prenderanno parte a una simulazione della cerca del tartufo e, a conclusione dell’esperienza, a una merenda-aperitivo dedicata ai prodotti locali. Sempre domenica i portici ospiteranno nuovamente il Villaggio del Tartufo e delle Eccellenze.

Il programma di domenica prevede inoltre una scacchiera gigante con “pedine animate”, aperitivi a tema tartufo in Piazza Marconi e una serata speciale al Belvedere Ebrille dedicata ai profumi e ai sapori del territorio, con protagonista un percorso tra Moscato, Vermouth e cioccolato accompagnato dalla musica live del Maestro Felice Reggio e della sua band.

“Nero Sublime” si conferma così un progetto che punta a valorizzare il tartufo nero attraverso linguaggi diversi, unendo divulgazione, intrattenimento e promozione territoriale in un contesto paesaggistico e culturale di grande valore.