Bene Vagienna suggella il successo della 4ª edizione di “Augusta e Cammina”

La 4ª edizione di “Augusta e Cammina”, organizzata dalla Pro Loco Benese ha ottenuto ieri, domenica 7 giugno, un successo oltre le previsioni.

La manifestazione ha trasformato infatti con una folta partecipazione le vie del capoluogo e i sentieri della collina di Santo Stefano, in un grande percorso di sport, natura e comunità.

Tutto ha avuto inizio alle 8.30 con la corsa podistica non competitiva della ditta Eurostampa, che ha dato il via alla giornata coinvolgendo atleti e appassionati di running. A seguire, centinaia di camminatori hanno affrontato i diversi percorsi, tra centro storico e natura.

Un evento molto partecipato, curato in modo efficiente da tutti i volontari della Pro Loco, con un tracciato che ha toccato i luoghi più suggestivi di Bene Vagienna, tra storia, paesaggio e accoglienza.

“È stato un evento organizzato in modo efficiente da tutta la Pro Loco” - sottolinea Giacomo Aime, presidente della Pro Loco Benese. - “Un grazie speciale alla Protezione Civile per la splendida collaborazione che ha garantito sicurezza e assistenza lungo tutto il percorso”.

Grande soddisfazione anche da parte dell’Amministrazione.

“È stata una manifestazione fantastica” - dichiara il sindaco Claudio Ambrogio - Ha visto la collaborazione di più associazioni, tutte capitanate dalla Pro Loco Benese. Un grande grazie alla Protezione Civile, ai cantonieri, alla Polizia Locale, al Cda del Gazzera Magliano, a tutti i volontari e alle famiglie che hanno messo a disposizione le loro case, i loro locali, i loro terreni perché tutto questo avvenisse. Augusta e Cammina è la dimostrazione che Bene Vagienna sa fare squadra e sa accogliere”.

La 4ª edizione conferma “Augusta e Cammina” come uno degli appuntamenti simbolo dell’estate benese: sport per tutti, valorizzazione del territorio e, soprattutto, il valore della comunità che cammina insieme.