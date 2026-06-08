Saluzzo, a Villa Radicati “Storie di donne, storie di libertà” con le Anime Salve e Mai Più Sole

Sabato 13 giugno, nella suggestiva cornice di Villa Radicati, andrà in scena “Storie di donne, storie di libertà”, il concerto benefico promosso dalle Anime Salve, storico omaggio musicale a Fabrizio De André, in collaborazione con l’associazione Mai Più Sole. La serata si preannuncia come un appuntamento di forte valore culturale e civile, capace di intrecciare musica, parole ed emozioni attorno a un tema di grande attualità.

Attraverso il repertorio e la poetica di De André, lo spettacolo racconterà storie di donne, fragilità, dignità e libertà, dando voce a riflessioni sul rispetto, sull’ascolto e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza. Un percorso artistico che non si limiterà all’intrattenimento, ma vuole coinvolgere il pubblico in un momento di consapevolezza e partecipazione.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale precisa: l’intero ricavato della serata, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto a Mai Più Sole, realtà attiva da oltre vent’anni sul territorio nel sostegno alle donne vittime di violenza. Un contributo concreto a un’associazione che ogni giorno offre ascolto, protezione e accompagnamento a chi vive situazioni di difficoltà e fragilità.

La serata prenderà il via alle ore 19 con un aperitivo a posti limitati, mentre il concerto si svolgerà a seguire nell’anfiteatro di Villa Radicati. Gli organizzatori consigliano al pubblico di portare con sé una coperta e scarpe comode, per vivere al meglio l’esperienza sotto le stelle in un contesto immersivo e raccolto.

Le prevendite sono già disponibili online e presso la tabaccheria TABACafè Le Corti di Saluzzo. Per informazioni e aggiornamenti è possibile seguire i canali social di Anime Salve e Mai Più Sole. Un evento che promette di unire qualità musicale, impegno sociale e partecipazione collettiva in una serata pensata per lasciare un segno.