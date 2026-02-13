Bra, incontro pubblico con Giorgetto Giugiaro

Proseguono anche nel 2026 le attività del progetto Dedalus. Dopo la grande esposizione “Tutti Designers” a Palazzo Mathis, che lo scorso autunno ha fatto registrare oltre 3 mila visitatori, il Comune di Bra e la Fondazione Piero Fraire propongono ora un incontro pubblico con Giorgetto Giugiaro, figura di riferimento internazionale nel campo del design e della progettazione, che sarà dedicato ai temi del paesaggio urbano, della progettazione urbana e della riqualificazione della città.

L’evento, in programma per venerdì 27 febbraio alle 18 presso l’albergo dell’Agenzia di Pollenzo, ha come titolo “Dall’estetica dei luoghi al progetto industriale” e si propone come un momento di riflessione e confronto sul ruolo del progetto urbano nella costruzione dell’identità dei luoghi e nella valorizzazione dello spazio pubblico.

Al centro dell’incontro sarà il Piano colore della Città di Bra, ideato dallo stesso Giugiaro, presentato come strumento strategico per la riqualificazione urbana e per il miglioramento della qualità estetica e percettiva del tessuto edilizio. Sarà anche l’occasione di parlare del presente e del futuro della mobilità e dell’automotive con una delle più grandi firme italiane del settore.

Modera l’evento, che fornisce 3 crediti per la formazione professionale di architetti e geometri, Axel Iberti, già direttore artistico della mostra “Tutti Designers”.