13 febbraio 2026

Bra, incontro pubblico con Giorgetto Giugiaro

L’appuntamento, in programma per venerdì 27 febbraio, rientra nel progetto Dedalus

Proseguono anche nel 2026 le attività del progetto Dedalus. Dopo la grande esposizione “Tutti Designers” a Palazzo Mathis, che lo scorso autunno ha fatto registrare oltre 3 mila visitatori, il Comune di Bra e la Fondazione Piero Fraire propongono ora un incontro pubblico con Giorgetto Giugiaro, figura di riferimento internazionale nel campo del design e della progettazione, che sarà dedicato ai temi del paesaggio urbano, della progettazione urbana e della riqualificazione della città. 

L’evento, in programma per venerdì 27 febbraio alle 18 presso l’albergo dell’Agenzia di Pollenzo, ha come titolo “Dall’estetica dei luoghi al progetto industriale” e si propone come un momento di riflessione e confronto sul ruolo del progetto urbano nella costruzione dell’identità dei luoghi e nella valorizzazione dello spazio pubblico.

Al centro dell’incontro sarà il Piano colore della Città di Bra, ideato dallo stesso Giugiaro, presentato come strumento strategico per la riqualificazione urbana e per il miglioramento della qualità estetica e percettiva del tessuto edilizio. Sarà anche l’occasione di parlare del presente e del futuro della mobilità e dell’automotive con una delle più grandi firme italiane del settore.

Modera l’evento, che fornisce 3 crediti per la formazione professionale di architetti e geometri, Axel Iberti, già direttore artistico della mostra “Tutti Designers”.

L’iniziativa è rivolta a cittadini, professionisti, amministratori e studenti, con l’obiettivo di sensibilizzare sul valore del progetto urbano e di condividere una visione strategica per il futuro della città di Bra, fondata sulla qualità, sull’armonia del paesaggio e sulla partecipazione della comunità. L’accesso è libero ma si richiede la conferma di partecipazione mediante mail all’indirizzo admin@dedalusbra.it.

