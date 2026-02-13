Il Rotary Club Cuneo 1925 promuove un Interclub con il dott. Pierdante Piccioni: “Una storia vera”

Martedì 24 febbraio, presso l’Hotel La Ruota di Pianfei, il Rotary Club Cuneo 1925 ha in programma un Interclub con i Rotary Club di Mondovì, Saluzzo e Savigliano e con lo Zonta Club Cuneo.

Ospite e relatore della serata sarà il dott. Pierdante Piccioni, medico e scrittore, protagonista di una straordinaria testimonianza di vita dal titolo “Una storia vera”, che ha ispirato la celebre serie televisiva “DOC – Nelle tue mani” con Luca Argentero.

Nel suo intervento, il dott. Piccioni racconterà la propria esperienza personale, segnata da un grave incidente stradale avvenuto il 31 marzo 2013, quando, all’epoca primario del Pronto Soccorso di Lodi, subì un trauma cranico che gli causò un coma e una profonda amnesia.

Al risveglio, Piccioni era convinto di trovarsi nel 2001: si credeva ancora quarantenne, non riconosceva il tempo trascorso sul volto dei propri familiari, ricordava la madre ancora in vita e ignorava i principali avvenimenti storici e tecnologici degli ultimi dodici anni, dall’elezione di Barack Obama alla diffusione di Internet, dalle dimissioni di Papa Benedetto XVI all’addio alla lira.

Un’esperienza drammatica che si è trasformata in una grande lezione di vita e di medicina: imparare a “diventare pazienti” per comprendere più profondamente il valore dell’ascolto, dell’empatia e dell’umanità nella professione sanitaria.

Autore di numerosi libri e fonte di ispirazione per la serie televisiva di successo, il dott. Piccioni coinvolgerà il pubblico presente con un racconto intenso, autentico e ricco di significato.

L’incontro rappresenterà un’importante occasione di riflessione e confronto, confermando ancora una volta l’impegno del Rotary nella promozione di iniziative culturali e sociali di alto valore.

L’evento è riservato ai Soci dei Club ed ai loro ospiti.