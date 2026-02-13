A Savigliano lo spettacolo “Mai più! (non) sono solo parole” per dire ‘no’ alla violenza sulle donne

Sabato 7 marzo dalle 21, presso il teatro Milanollo di Savigliano (piazza Turletti, 7), è in programma lo spettacolo gratuito “Mai più! (non) sono solo parole”, serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. L’evento, che giunge alla sua V edizione, si tiene in concomitanza con la “Giornata internazionale della donna”, ricorrenza che si celebra ogni anno l’8 marzo.

L’appuntamento, organizzato dall’Automobile Club Cuneo e da Trs Radio, si svolge con il patrocinio della Città di Savigliano. La serata, condotta dai direttori artistici Davide De Masi e Simona Solavaggione (Trs), è resa possibile grazie all’intervento dello sponsor MG Efficient Solution e tanti altri. Per assistere allo spettacolo è necessaria la prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Per maggiori informazioni: segreteria@acicuneo.it o al numero 0171/440031.

“Non abbiamo avuto neanche il tempo di metabolizzare il bellissimo risultato dello spettacolo dello scorso novembre al Teatro Toselli, che tra meno di un mese saremo già su un altro palco importante come il Milanollo di Savigliano. Siamo alla quinta edizione e, ogni volta, cerchiamo di essere sempre più forti e incisivi nel ribadire il messaggio del no alla violenza contro le donne, in qualunque forma essa si manifesti – sottolineano gli organizzatori -. Insieme ai nostri direttori artistici, Davide De Masi e Simona Solavaggione, stiamo mantenendo una linea artistica capace di lanciare messaggi potenti attraverso la danza, l’arte e la musica: tre linguaggi di grande valore che saranno al centro anche della serata del 7 marzo”.

La manifestazione, che vedrà la partecipazione di Giuseppe De Masi (direttore Aci Cuneo), porterà sul palco professionisti e volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui: Elena Maria Valenti & Demetra Puddu (A Nudo Podcast), Veronica Gavotto (cantante e attrice), Marcello Turco (musicista), Leo Mas (comico e imitatore direttamente da Striscia la Notizia), Mauro Villata (comico direttamente da Colorado Cafè), Athena Privitera (attrice), Gloria Dosio (conduttrice televisiva e autrice radiofonica). Si esibiranno anche Ars Armonica (Sezione di Ginnastica Ritmica), Out of Dance (scuola di danza), Mellydance (scuola di danza), Relevè Torino Arte e Cultura (scuola di danza). Sarà presente anche l’Associazione Mai + Sole, per una serata di grandi emozioni.

“Con l’organizzazione di questo spettacolo, l’Automobile Club Cuneo conferma la propria attenzione alle tematiche sociali – sottolinea Giuseppe De Masi, direttore di Automobile Club Cuneo -. Sarà un momento importante, durante il quale cercheremo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema fondamentale come la lotta alla violenza contro le donne. A nome di ACI Cuneo e dell’organizzazione dell’evento, ringrazio il Comune di Savigliano per il patrocinio concesso, a dimostrazione dell’attenzione e dell’interesse da parte delle istituzioni saviglianesi”.