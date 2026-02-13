 / Politica

Politica | 13 febbraio 2026, 09:59

"A chi parla la Costituzione?": Gustavo Zagrebelsky fa il pienone al Monviso all'incontro promosso dal PD [FOTO e VIDEO]

Il presidente emerito della Corte costituzionale ha presentato il libro, scritto con don Virginio Colmegna, intitolato "La Costituzione dei poveri"

Gli spettatori del Monviso di Cuneo hanno seguito con attenzione, giovedì pomeriggio, le parole di Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte costituzionale, ospite dell'incontro promosso dal PD locale.

Il professore ha presentato il libro "La Costituzione dei poveri", scritto insieme a don Virginio Colmegna. Ha dialogato con Sara Tomatis, avvocato e assessora del Comune di Cuneo, ed Enrico Santero, responsabile dell’Area minori, giovani e famiglie della Cooperativa Sociale Emmanuele.

L'appuntamento, originariamente in programma presso la sala del CDT in Largo Barale, è stato spostato all'ultimo momento al Monviso proprio a causa della grande affluenza.

Uguaglianza, accoglienza, scuola, guerra, diritti: tanti i temi trattati, intrecciati tra di loro seguendo il filo della domanda "A chi parla la Costituzione?". L'appuntamento è stato un'occasione, naturalmente, per parlare anche dell'imminente referendum.

L'intervento di Gustavo Zagrebelsky a margine dell'incontro (GUARDA IL VIDEO)

sdl

