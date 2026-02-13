 / Sanità

Sanità | 13 febbraio 2026, 09:13

Sigarette elettroniche, "puff" e bustine di nicotina: cosa sono e quali rischi comportano

Articolo di Marina Vallati (Pediatra ASL CN1) e Angelo Pellegrino (già direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL CN1) pubblicato sul notiziario dell'Ordine dei Medici della provincia di Cuneo

Sigarette elettroniche, &quot;puff&quot; e bustine di nicotina: cosa sono e quali rischi comportano

Partiamo dal finale, dalle conclusioni riportate nel nuovo articolo pubblicato sul notiziario online dell'Ordine dei medici della provincia di Cuneo sulle sigarette elettroniche e sullo svapo, diffusissimo tra i giovani e giovanissimi. 

Convinti che sia innocuo. 

Ma, questo ciò che scrivono Marina Vallati (Pediatra ASL CN1) e Angelo Pellegrino (già direttore del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione ASL CN1): "I nuovi prodotti a base di nicotina non sono innocui. Le sigarette elettroniche e le puff non producono vapore acqueo, ma un aerosol chimico che può contenere metalli e sostanze irritanti; le bustine di nicotina, pur senza fumo, rilasciano dosi elevate direttamente nella bocca. In tutti i casi, i sali di nicotina favoriscono una dipendenza molto rapida. Non è una scelta “leggera”, soprattutto per chi è giovane".

Ma come si arriva a questa conclusione?

Qui l'articolo completo, per sapere, capire e scegliere in modo consapevole

Barbara Simonelli

