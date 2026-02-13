Festa di Carnevale alla scuola dell’infanzia e primaria di Sale delle Langhe

Grande entusiasmo e tanta allegria per la festa di Carnevale che ha coinvolto tutti i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Sale delle Langhe.

Per un giorno, le aule si sono trasformate in un mondo fantastico fatto di supereroi, principesse, animali, personaggi dei cartoni e maschere della tradizione.

I bambini, emozionatissimi, hanno sfilato nei loro costumi colorati tra coriandoli e stelle filanti, accompagnati dagli insegnanti che, per l’occasione, hanno partecipato mascherati, condividendo con i bambini la magia e lo spirito giocoso del Carnevale. La festa è stata animata da musica, balli di gruppo, giochi e momenti di condivisione che hanno coinvolto tutti in un clima di grande partecipazione.

Un momento speciale è stata la presenza del Sindaco Andrea Mozzone e , che ha voluto portare il suo saluto alla scuola, sottolineando l’importanza di queste occasioni per rafforzare il senso di comunità e per regalare ai bambini esperienze di gioia e socialità. Il suo intervento è stato accolto con entusiasmo e un caloroso applauso da parte di alunni e insegnanti. Era presente anche l’Assessore Comunale Alessandro Gazzano in qualità di Magnin e dj!

La mattinata si è conclusa con la distribuzione delle bugie, offerte dal Sindaco, una merenda condivisa e tante risate, lasciando nei cuori dei bambini il ricordo di una festa colorata e spensierata.

Ancora una volta, la scuola di Sale delle Langhe si è dimostrata non solo luogo di apprendimento, ma anche spazio di crescita, creatività e felicità.