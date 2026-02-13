Imparare l'occitano alpino: il corso gratuito dell'Espaci Occitan aperto a tutti

Con il 2026 l’Espaci Occitan di Dronero torna a proporre il corso di primo livello di lingua e cultura occitana alpina on line. Il tutor seguirà on line i corsisti, che potranno partecipare nei tempi a loro più congeniali, da pc, tablet o smartphone: la piattaforma infatti sarà aperta h24 dal 5 marzo al 30 aprile.

Il corso prevede 6 lezioni on line di alfabetizzazione di base con elementi di lettoscrittura, grammatica, ortografia attraverso schede grammaticali, file audio, dizionario di base, esercizi e test di valutazione. I partecipanti seguiranno le lezioni tramite una piattaforma dedicata, sulla quale saranno caricate le lezioni, sempre accessibili in qualsiasi giorno e ora; a questa base di materiali si affiancheranno periodici incontri on line, via Meet, tra il tutor e la classe, per poter conversare e approfondire particolari aspetti della grammatica. Gli incontri si svolgeranno i lunedì 9-16-23-30 marzo in orario 19-20, ma saranno registrati e fruibili anche da chi non potesse collegarsi in diretta.

Il corso è gratuito e aperto a tutti: studenti, insegnanti, operatori turistici, appassionati, anche se non occitanofoni o residenti in località occitano alpine. L’attivazione avverrà previo invio di Userid e Password da parte del Tutor con avvio il 5 marzo; in seguito ciascuno, individualmente, potrà procedere secondo i propri tempi e i propri ritmi. L’occitano alpino impiegato dai materiali dei corsi sarà quello meridionale (valli del cuneese) e la grafia quella classica, ma ciascuno potrà partecipare con la propria varietà, apportando utili integrazioni e approfondimenti.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 28 febbraio inviando a segreteria@espaci-occitan.org una mail con i seguenti dati: Nome e Cognome, Luogo e data di nascita, Residenza, Numero di telefono, E mail, professione. In autunno seguirà il tradizionale corso frontale di occitano di primo livello.