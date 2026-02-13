Projecta Group - Carriponte sostiene il Cuneo Volley

Nuova collaborazione per il Cuneo Volley che riceve il supporto di Projecta Group – Carriponte, una partnership che prosegue ad implementare la diversificazione merceologica del network biancoblù.

"Il Cuneo Volley rappresenta da sempre una parte integrante della nostra comunità. La scelta di far parte di questa grande famiglia nasce dalla nostra passione per lo sport e dall’entusiasmo contagioso che tutto il team del Cuneo Volley trasmette. Come molti altri, ci impegniamo a sostenere le realtà locali, creando un rapporto di reciproco supporto sia a livello lavorativo che sociale. Siamo estremamente orgogliosi degli obiettivi raggiunti dalla nostra squadra quest’anno e nutriamo la speranza che il futuro porti ancora più successi e traguardi, qualunque essi siano. Continueremo ad essere al loro fianco, pronti a sostenerli in ogni passo del loro percorso". - Giordana Vittorio, titolare della Projecta group - Carriponte.

Projecta Group - Carriponte è un’azienda giovane e dinamica, la cui esperienza trentennale arriva dal campo ed è stata acquisita grazie ad un impegno serio, responsabile e in costante aggiornamento.

Sempre al fianco dei propri clienti, per dare a ogni lavoro il meglio che il mercato possa offrire propongono: carriponte monotrave, bitrave, gru a bandiera e colonna di qualsiasi portata e fattura. Disponibili ed attrezzati ad eseguire smontaggi, revamping, modifiche, rinnovamenti impianti e spostamento di strutture esistenti. Offrono inoltre servizio di manutenzione programmata, verifiche trimestrali su apparecchiature e accessori di sollevamento e verifiche ventennali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito web: www.projecta-group.it/