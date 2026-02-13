 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 13 febbraio 2026, 19:40

VOLLEY GIOVANILE / La DelMonte® Boy League fa tappa a Cuneo domenica 15 Febbraio

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo ospiterà la prima giornata della fase eliminatoria Girone A della 27^ edizione dell’evento organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A riservato agli atleti Under 14

I Fioi Under 14 che disputeranno la Junior League

I Fioi Under 14 che disputeranno la Junior League

La DelMonte® Boy League riaccende i riflettori e Cuneo si prepara a tornare protagonista dopo l’ottimo percorso della scorsa stagione. Nella passata edizione, la formazione cuneese ha infatti chiuso con un eccellente sesto posto, confermandosi tra le realtà più competitive della manifestazione aperta alle società di SuperLega, Serie A2 e Serie A3.

Alla fase eliminatoria dell’evento riservato agli atleti Under 14 del Consorzio di Serie A prenderanno parte 18 squadre, organizzate in sei gironi composti da tre formazioni ciascuno. Ogni girone disputerà le proprie partite nell’arco di tre concentramenti giornalieri, per un totale complessivo di 9 incontri per girone.

Cuneo ospiterà la prima giornata del Girone A, che vedrà affrontarsi la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, i Campi Reali Cantù e la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Le partite del girone si terranno domenica 15 febbraio alla “Palestra Ex Media 4” di Cuneo, con i cuneesi che alle ore 11.00 apriranno la giornata di gare in campo contrapposti a Cantù e si concluderà sempre con i biancoblù nel confronto delle ore 17.00 contro Piacenza. Alle 15.00 la sfida tra canturini e piacentini. La fase eliminatoria proseguirà domenica 22 febbraio a Piacenza e si concluderà domenica 1° marzo a Cantù.

In vista della Boy League in programma a Cuneo, il coach Andrea Marino ha condiviso il suo entusiasmo e le aspettative per l’evento, sottolineando l’importanza di questa giornata per i giovani atleti e per l’intera società:

«Domenica 15 febbraio ospiteremo a Cuneo la Del Monte Boy League, un appuntamento di grande prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per la nostra società e per tutto il settore giovanile. Accoglieremo Cantù e Piacenza in una giornata che si preannuncia intensa e altamente competitiva.

Alle ore 11 affronteremo Cantù, mentre alle ore 17 scenderemo in campo contro Piacenza. Saranno due sfide impegnative che richiederanno concentrazione, qualità tecnica e maturità agonistica. Nutro grande fiducia in questo gruppo: ho visto i ragazzi crescere giorno dopo giorno, lavorare con serietà e affrontare ogni allenamento con spirito di sacrificio. Sono convinto che possano esprimere un livello importante di gioco; al tempo stesso, siamo consapevoli che ogni gara sarà una battaglia, contro due avversarie strutturate.

Il nostro percorso proseguirà poi con altri due concentramenti contro le stesse squadre: il 22 febbraio a Piacenza e il 1° marzo a Cantù. Sarà un ciclo di confronti ravvicinati che metterà alla prova la continuità e la solidità del gruppo, offrendo al contempo un’importante occasione di crescita tecnica e caratteriale.

Invito tutti a sostenere i nostri ragazzi in questa manifestazione organizzata dalla Lega Pallavolo Serie A: il vostro supporto potrà rappresentare un valore aggiunto in un contesto competitivo di alto livello».

Ingresso libero per assistere alle gare presso la palestra cuneese. 

La compagine cuneese sarà affidata ai coach  Andrea Marino e Andrea Testa e sarà composta da: 

●      Baudena Nicola

●      Belvolto Ludovico

●      Buttafarro Stefano

●      Luciano Tommaso

●      Marchisio Maurizio

●      Paz y Mino Ruales Carlo

●      Ponticiello Tommaso (Tagliolo Volley)

●      Porello Giacomo

●      Sina Alessandro

●      Sobrero Andrea (Colombo Volley Genova)

●      Sottile Riccardo

●      Valente Filippo

LA FORMULA DELLA DELMONTE® BOY LEAGUE 

Fase eliminatoria: 18 squadre partecipanti suddivise in 6 gironi da 3 squadre ciascuno. Si disputano tre concentramenti di un giorno per ogni singolo girone, per un totale di 9 gare a girone. Al termine dei concentramenti la prima classificata di ciascun girone e le 2 migliori seconde classificate in base alla classifica avulsa sono qualificate alla Final Eight. 

Final Eight: la Fase Finale prevede una fase a concentramento a 8 squadre che si disputerà nei giorni 10, 11 e 12 aprile 2026 in sede da definire. 

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 11.00: MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Campi Reali Cantù 

Ore 15.00: Campi Reali Cantù – Gas Sales Bluenergy Piacenza 

Ore 17.00: Gas Sales Bluenergy Piacenza  – MA Acqua S. Bernardo Cuneo 

L’ALBO D’ORO 

1996: Las Daytona MODENA 

1997: Cassa di Risparmio RAVENNA 

1998: Alpitour Traco CUNEO 

1999: TNT Alpitour CUNEO 

2000: Sisley TREVISO 

2001: Conad FORLì 

2002: Esse-Ti Carilo LORETO 

2003: Albero del Volley V3 PARMA 

2004: Lube Banca Marche MACERATA 

2005: Samia SCHIO 

2006: Scuola di Pallavolo Anderlini – Cimone MODENA 

2007: Lube Banca Marche MACERATA 

2008: Sisley TREVISO 

2009: Sisley TREVISO 

2010: Itas Diatec TRENTINO 

2011: Sisley TREVISO 

2012: Volley SEGRATE 1978 

2013: Cucine Lube Banca Marche MACERATA 

2014: Materdominivolley.it CASTELLANA GROTTE 

2015: Kio-Ene PADOVA 

2016: CMC ROMAGNA 

2017: Evvai.com Progetto Azzurra ALESSANO 

2018: Cucine Lube CIVITANOVA 

2019: Itas TRENTINO 

2020, 2021, 2022 e 2023: non disputato 

2024: Gamma Chimica BRUGHERIO

2025: Cucine Lube CIVITANOVA

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium