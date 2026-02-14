Ad Alba i funerali di Maria Franca Fissolo Ferrero [FOTO e VIDEO]

Una folla commossa e partecipe si è radunata oggi ad Alba, sotto una pioggia leggera, per l'ultimo saluto a Maria Franca Fissolo Ferrero. Centinaia i partecipanti ai funerali, celebrati nel pomeriggio di sabato 14 febbraio - stessa data in cui morì il compianto marito Michele, nel 2015 - presso il Duomo di Alba, con i maxischermi allestiti in piazza Risorgimento per consentire a tutti i presenti di partecipare alle esequie. Un caloroso applauso ha accolto l'arrivo del feretro, alle 15.00 in punto.

I PRESENTI

Nella cattedrale albese, blindata per l'occasione, oltre alla famiglia - con il figlio Giovanni, le nuore Paola Rossi e Luisa Strumia, i 5 nipoti - rappresentanti dell'azienda e delle istituzioni, con il sindaco della Città di Alba, Alberto Gatto, il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il Ministro Guido Crosetto per il Governo; la presidente Meloni ha inviato una corona di fiori, esposta ieri alla camera ardente in Fondazione Ferrero.

LE IMMAGINI SULLE VETRINE

Per le strade della Città, con le vetrine dei negozi tappezzati dall'immagine - distribuita dall'Associazione commercianti albesi - di quella che, per tutti, era "la Signora", un silenzio carico di rispetto e affetto per una figura discreta, ma mai distante, che lascia un grande vuoto perché, come ricordato dal vescovo di Alba, Mons. Marco Brunetti, che ha presieduto la funzione religiosa, "era un punto di riferimento autentico per la città. Era molto discreta, molto affabile e anche molto generosa. Si faceva interprete dei bisogni della nostra gente, dei nostri territori, delle nostre comunità".

L'OMELIA DEL VESCOVO BRUNETTI

"Oggi Alba si ferma per ricordare una persona giusta, la signora Maria Franca. I giusti vivono per sempre nella misericordia del Signore. La fede ha sempre accompagnato la signora Maria Franca, come accompagnava il marito Michele soprattutto nei momenti difficili, come in occasione della scomparsa del figlio Pietro. La sua discrezione e generosità dimostrata in tante occasioni e nel lavoro in Fondazione ci induce a ringraziare Dio per averci messo vicino una persona così grande. Affidiamo l'anima della signora Maria Franca alla Vergine di Lourdes di cui era devota. Amen".

UN LEGAME CHE DURA DA 80 ANNI

Si chiude così un cerchio che da 80 anni, dalla fondazione dell'azienda nel 1946, lega questa grande famiglia di imprenditori al territorio di origine, con un rapporto stretto e sinergico: non c'è Alba senza la Ferrero e - questa, almeno, la speranza degli Albesi - non c'è Ferrero senza Alba, protagonisti simbiotici della più grande operazione di bio-ingegneria di di Langhe e Roero, con le corriere gratuite che, a partire dagli anni del Boom economico, portavano gli operai dalle colline in fabbrica, per poi riportarli a casa, permettendo loro di non abbandonare il proprio paese né le proprie terre, con le rispettive coltivazioni. Da bravi langhetti, in molti, finito il turno in fabbrica, o prima che la sirena annunciasse l'inizio del lavoro in città, stavano con la schiena curva nei campi, a coltivare viti e soprattutto nocciole.

LA FONDAZIONE FERRERO

La vicinanza della famiglia a questa terra ha trovato concretezza anche nella Fondazione Ferrero, che fin dalla sua nascita è stata presieduta dalla signora Maria Franca, per tutti gli anziani Ferrero che, una volta in pensione, si sono ritrovati nel motto "Lavorare, creare, donare".

Il testimone del legame tra Alba e la famiglia, scomparso il primogenito Pietro nel 2011, passa ora a Giovanni, Presidente Esecutivo del Gruppo Ferrero.

Non è previsto corteo funebre, al termine della funzione religiosa: la salma verrà quindi traslata al cimitero di Alba, per la tumulazione in forma privata.

Alba e il territorio terranno vivo il suo ricordo: "Ancora e sempre grazie, signora Maria Franca".