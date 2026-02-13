Incendio in un appartamento a Barge, evacuato un condominio di sei alloggi

Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle 19, all’interno di un appartamento nella zona di via Carlo Alberto a Barge, in un condominio composto da sei alloggi.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre dei Vigili del fuoco di Saluzzo e Barge, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’edificio. A scopo precauzionale sono stati evacuati tutti gli occupanti del condominio.

Non si registrano feriti gravi. Due persone sono state valutate dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e giudicate in codice verde: entrambe hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause del rogo. Al momento i Vigili del fuoco stanno ultimando le operazioni di messa in sicurezza e verifica dei locali interessati dall’incendio.