Montà, cade dalla carrozzina su una strada sterrata: ritrovato grazie all'intervento di Vigili del Fuoco e Carabinieri

Si sono concluse positivamente le operazioni di ricerca per un uomo che nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, non aveva fatto rientro presso la sua abitazione nel comune di Montà.

A dare l'allarme, verso le 20, sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare hanno chiamato il numero unico di emergenza 112.

La macchina dei soccorso ha subito attivato le ricerche con l'intervento dei Vigili del Fuoco di Levaldigi e i volontari dei distaccamenti di Bra e Sommariva Bosco e dei Carabinieri.

L'uomo, uscito con la sedia a rotelle elettrica, era stato sbalzato a terra in una strada sterrata, impossibilitato a chiamare i soccorsi.

Grazie alla triangolazione del cellulare, finito poco distante, è stato possibile restringere l'area delle ricerche. L'uomo è stato ritrovato cosciente, verso le 22, e affidato alle cure del personale sanitario del 118.