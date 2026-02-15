SCI ALPINISMO / Il villanovese Matteo Blangero terzo nella Vertical di Coppa del Mondo Youth di Surndal

Prestazione di spessore per il cuneese Matteo Blangero, protagonista di una brillante gara nella vertical di Coppa del Mondo Youth disputata a Surnadal, dove ha conquistato un prestigioso terzo posto al termine di una prova combattuta e di alto livello tecnico.
La gara è stata dominata dalla Francia, che ha firmato una doppietta grazie alla vittoria di Paul Sulpice, capace di imporsi con il tempo di 24’28”6, precedendo di 21”1 il connazionale Victor Josselin.
Blangero ha saputo inserirsi con autorità concludendo alle spalle dei due transalpini, confermando uno stato di forma eccellente e una crescita costante sul palcoscenico internazionale.
Per l’atleta piemontese si tratta di un risultato di grande valore, che rafforza la sua leadership nella classifica generale Youth di Coppa del Mondo.
Blangero guida infatti il ranking con 337 punti, davanti all’americano Benjamin Bigwood (312) e allo stesso Sulpice (284).