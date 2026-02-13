Mondovì, festa di basket inclusivo al Torneo dell’Amicizia

Una giornata all’insegna dello sport vero, del gioco di squadra e dei legami che fanno bene al cuore. Così si può raccontare il Torneo dell’Amicizia, organizzato dall’Associazione Sport-In presso la palestra di via della Polveriera a Mondovì, che ha visto incontrarsi sul parquet le squadre di basket provenienti da Fossano, Cuneo, Alba, Saluzzo e Mondovì.

Un evento nato dal desiderio di condividere, confrontarsi e crescere insieme, che ha unito atleti, famiglie, educatori, tecnici e volontari, in un clima sereno, accogliente e carico di entusiasmo.

I protagonisti sono stati i giovani atleti, che con grinta e sorriso hanno dato vita a partite coinvolgenti e appassionanti, dimostrando che lo sport è prima di tutto un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e costruire relazioni autentiche.

A fare da cornice alla giornata, la presenza delle istituzioni locali, che con calore e partecipazione hanno voluto sottolineare quanto iniziative come questa siano fondamentali per la crescita di una comunità più coesa, inclusiva e consapevole. “Qui si respira gioia, rispetto e sano agonismo”, è stato il messaggio condiviso dal Sindaco Luca Robaldo, l’Assessore allo Sport Alessandro Terreno, Elena Merlatti, vicepresidente della Fondazione CRC, e Marina Perotti, membro del Consiglio Generale della Fondazione CRC.

Il torneo è stato possibile grazie al sostegno prezioso della società basket club Mondovì, nella persona di Davide Blengini, al patrocinio del Comune di Mondovì – che supporta da sempre l’associazione mettendo a disposizione gli spazi per gli allenamenti – e alla collaborazione con il Centro diurno "L'alveare" Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Monregalese e la Cooperativa Sociale Caracol che ha dato vita al progetto e continua a sopportare l'asd con le figure educative all'interno delle pratiche sportive.

L’Associazione Sport-in, nata nel 2022, si conferma così un punto di riferimento per lo sport inclusivo per Mondovì, offrendo attività sportive e artistiche per persone con disabilità e non, a partire dai 6 anni. Il Torneo dell’Amicizia non è stato solo una competizione, ma una festa della condivisione e della valorizzazione delle differenze.

Grazie a chi ha reso possibile tutto questo ed anche chi ha supportato per il rinfresco: le famiglie, la ditta Tealdi Petroli, Laura Zunino di Mondofood e Punto bere .

Perché quando l’amicizia scende in campo… vince sempre!