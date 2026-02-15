SUPERLEGA VOLLEY / Ritorno in DelMonte® Junior League per Cuneo con la doppia sfida ai quarti contro Padova

Dopo alcuni anni di assenza, Cuneo torna a partecipare alla DelMonte® Junior League, il torneo Under 20 organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A Maschile e riservato ai settori giovanili delle società di SuperLega, Serie A2 e Serie A3. Un ritorno significativo per il club cuneese, pronto a misurarsi nuovamente con le migliori realtà nazionali del panorama giovanile.

In base al Ranking Junior League 2024/2025, le prime tre squadre di Superlega accedono di diritto alla Fase Finale a 8 squadre. Le restanti formazioni di Superlega saranno invece impegnate in una Fase Eliminatoria con gare di andata e ritorno ed eventuale Golden Set, al termine della quale verranno definite le ulteriori due qualificate alla Fase Finale.

Nei quarti di finale della fase eliminatoria riservata alle società di SuperLega, la MA Acqua San Bernardo Cuneo affronterà la Sonepar Padova: l’andata è in programma martedì 17 febbraio alle ore 15 al Palazzetto dello Sport di Busca, mentre il match di ritorno si giocherà la settimana successiva in Veneto, in casa dei patavini.

A pochi giorni dall’esordio nella DelMonte® Junior League, il direttore tecnico del settore giovanile biancoblù, Mario Barbiero, presenta la partecipazione di Cuneo alla manifestazione, soffermandosi sul valore formativo dell’esperienza e sulle sfide che attendono il gruppo nelle prime gare contro Padova:

« La prossima settimana inizia la Junior League, un torneo organizzato dalla Lega Pallavolo Serie A per squadre Under 20. Noi parteciperemo con la nostra Under 19, con l’inserimento dei ragazzi della prima squadra: Giraudo, Colasanti e Bonomi. Affronteremo questa competizione consapevoli che il livello sarà altissimo. Le prime due sfide saranno contro Padova: martedì in casa nostra e la settimana dopo da loro. Siamo consapevoli che saranno prove abbastanza complesse e complicate, ma rappresenteranno per noi un altro importante momento di crescita per i nostri giovani dell’Under 19, che affronteranno questa manifestazione con la voglia di misurarsi con tutte le altre realtà italiane che lavorano nel settore giovanile ad alto livello, e anche per preparare la prossima stagione per qualcuno che potrà magari sognare qualcosa di più. Dal punto di vista tecnico ci siamo, dal punto di vista fisico anche; manchiamo un po’ di esperienza, ma sicuramente il campo darà ai nostri ragazzi anche quest’altro aspetto molto importante per la pallavolo».

Ingresso libero per assistere alla gara presso il palazzetto buschese.

La compagine cuneese sarà affidata ai coach Daniele Tomatis e Mario Barbiero e sarà composta da:

● Baldi Umberto

● Ballari Carlo

● Barberio Emanuele

● Bertone Andrea

● Bonomi Matteo

● Bonsignore Luca

● Colasanti Giulio

● Drocco Leonardo

● Girardi Giovanni

● Giraudo Federico

● Marino Fabrizio

● Rocchia Mattia

● Rosati Leonardo

● Scatragli Duccio

LA FORMULA DELLA DELMONTE® JUNIOR LEAGUE

Fase eliminatoria Superlega: le prime tre squadre di Superlega qualificate nel Ranking Junior League 2024/2025 (Monza, Modena e Trento) accedono di diritto alla Fase Finale a 8 squadre.

Le restanti otto squadre di Superlega (Civitanova, Padova, Cisterna, Cuneo, Milano, Piacenza, Perugia e Verona) parteciperanno ad una Fase Eliminatoria con partite di andata e ritorno (ed eventuale Golden Set) per determinare le ulteriori due qualificazioni alla Fase Finale a 8 squadre.

Final Eight: la Fase Finale prevede una fase a concentramento a 8 squadre che si disputerà nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno 2026 in sede da definire. La partecipazione sarà riservata a 5 squadre di Superlega, una squadra di Serie A2, e 2 posti complessivi tra squadre di Superlega, A2 e A3.

QUARTI DI FINALE - GARA 1

Q1: MA Acqua S. Bernardo Cuneo – Sonepar Padova

Q2: Sir Susa Scai Perugia – Rana Verona

Q3: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Cucine Lube Civitanova

Q4: Allianz Milano – Cisterna Volley

L’ALBO D’ORO

1992: Il Messaggero RAVENNA

1993: Sidis Baker FALCONARA

1994: Cassa di Risparmio RAVENNA

1995: Cassa di Risparmio RAVENNA

1996: Cassa di Risparmio RAVENNA

1997: Sisley TREVISO

1998: Sisley TREVISO

1999: TNT Alpitour CUNEO

2000: Lube Banca Marche MACERATA

2001: Esse-Ti Carilo LORETO

2002: Sisley TREVISO

2003: Sira ANCONA

2004: Icom LATINA

2005: Sisley TREVISO

2006: Sisley TREVISO

2007: Lube Banca Marche MACERATA

2008: Sisley TREVISO

2009: Sisley TREVISO

2010: Bre Banca Lannutti CUNEO

2011: Itas Diatec TRENTINO

2012: Bre Banca Lannutti CUNEO

2013: Cucine Lube Banca Marche MACERATA

2014: Itas Assicurazioni TRENTINO

2015: Energy T.I. Diatec TRENTINO

2016: DHL MODENA

2017: Volley TREVISO

2018: Materdominivolley.it CASTELLANA GROTTE

2019: Cucine Lube CIVITANOVA

2020, 2021: non disputata

2022: Gamma Chimica BRUGHERIO

2023: Vero Volley MONZA

2024: Consar RAVENNA

2025: Vero Volley MONZA