VOLLEY A1F / Quanto cuore Cuneo! Contro Novara arriva l'impresa, le Gatte vincono per 2-3

Serviva un miracolo ed è arrivato: la Honda Cuneo Granda Volley piega la Igor Gorgonzola Novara al tie break nell'ultima trasferta della stagione. Una partita tiratissima, cinque set giocati al massimo, tre dei quali finiti con scarto minimo, in cui le Gatte non hanno mai mollato e hanno gettato il cuore oltre ogni difficoltà, superando la corazzata novarese trascinata da una super Tolok, autrice a fine match di ben 32 punti.

Le Gatte di Tisci conquistano così due punti pesantissimi in ottica salvezza: oggi serviva unirsi da squadra, lottare su ogni pallone e non lasciarsi abbattere e così è stato.

Certo, manca ancora una giornata al termine della regular, ma le biancorosse possono ora guardare con fiducia all'ultimo appuntamento casalingo. Negli altri scontri della giornata, Monviso ha ceduto per 3-2 a Vallefoglia e Perugia per 3-1 a Conegliano.

Con questa vittoria, le Gatte agganciano così l'11esimo posto in classifica con 22 punti. Sotto, Monviso e Macerata a pari punti, ma con le piemontesi 12esime per differenza set e infine Perugia con 15, ormai matematicamente retrocessa.

Primo set adrenalinico: parte bene Cuneo, che si aggiudica il primo break del match, 0-2. Novara recupera subito e si procede in parità. Fuga Novara 14-11, contenuta dalle biancorosse: 14-14, di nuovo parità. Altro scatto avanti Novara sul finale, 19-17 e ancora le biancorosse a recuperare, 19 pari. Altro break delle Zanzare, 22-20, poi errore di Tolok, Gatte a -1 e gran muro di Koulisiani: 22-22. Finale di set al cardiopalma, con Cuneo che allunga 23-24 e l’errore di Tolok regala il set alle biancorosse per 23-25.

Novara però non si scompone e parte forte nel secondo parziale: 7-0 con Tolok che fa la voce grossa dai 9 metri e Van Avermaet a muro. L’errore della stessa Tolok sblocca Cuneo, ma le Zanzare restano avanti, 8-2 e 10-4. Le Gatte però non mollano e si portano a -2, 13-11 e 15-13, poi Alsmeier sale in cattedra e spinge avanti Novara, 19-13 e 21-15. Le biancorosse lottano fino alla fine, ma Novara conserva il vantaggio e chiude 25-19.

Dentro Cecconello per Koulisiani e altra bella partenza delle Gatte, che allungano 2-4. Subito recupero delle Zanzare e si torna a combattere su ogni pallone, 8-5 e 12-11. Novara trova poi l’intesa vincente: 15-12 e 16-13. Ancora sul finale le cuneesi non mollano, ma Novara chiude 25-18.

Torna Koulisiani per Keene. Ancora un avvio equilibrato, ma ora è Cuneo a graffiare il primo break, 7-9. Novara ricuce subito lo strappo e si torna in parità. Ishikawa firma il 14-12. Ancora una volta le Gatte recuperano: parziale di 0-4 e allungo 14-16. Le Zanzare restano agganciate, ma Cuneo custodisce il break di vantaggio: 18-20. Herbots, subentrata nel corso del set, completa l'operazione rimonta: 20-20. Ancora parità, poi Cuneo getta il cuore oltre l'ostacolo e allunga 22-24 con un monster block di Diop, che poi chiude 23-25.

Sulle ali dell'entusiasmo Cuneo parte 1-3 e allunga 3-5. Anche le Zanzare non mollano e sul 5 ristabiliscono la parità. Ancora scatto avanti delle biancorosse, 6-8 e 7-9. Bonifacio tiene vive le Zanzare, ma le Gatte mettono il muso avanti con Diop trascinatrice: 9-12. Novara però non molla e Tolok sale in cattedra: 12-12, si soffre fino alla fine. Rivero passa sopra il muro e punto Pritchard, 12-14. Tolok a segno, 13-14 e poi Diop la chiude da seconda linea, vince Cuneo 13-15!

Premiata MVP del match il libero Linda Magnani, autrice di una prestazione eccezionale. Alla terza uscita da titolare, la giovanissima classe 2007 ha saputo disputare un match da veterana, chiudendo con il 65% di ricezione positiva e il 35% di perfetta e soprattutto sfoderando una stupenda performance in difesa, in cui non ha mai mollato.

Ottima prova anche di Diop con 26 punti, Pucelj 16, Rivero e Koulisiani entrambe a 10. Per Novara top scorer Tolok con 32 punti. In doppia cifra anche Ishikawa, 21, Alsmeier 18 e Bonifacio 11.

Prossimo e cruciale appuntamento sabato prossimo, 21 febbraio, quando le Gatte ospiteranno le Tigri di Vallefoglia per l'ultimo appuntamento della regular season. Fischio di inizio alle 20:30.

Sugli altri campi alla stessa ora si giocheranno invece San Giovanni in Marignano-UYBA, Firenze-Novara, Bergamo-Macerata, Perugia-Chieri, Imoco-Monviso.

IL MATCH IN PILLOLE

Igor Gorgonzola Novara: al palleggio Cambi opposta a Tolok, centrali Van Avermaet e Bonifacio, in banda Ishikawa e Alsmeier, libero De Nardi.

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile opposta a Diop, al centro Keene e Koulisiani, in banda Pucelj e Rivero, libero Magnani.

PRIMO SET

Apre il match Signorile e il primo punto è di Diop, 0-1. Ancora a segno Diop, 0-2. Ishikawa sblocca Novara, 1-2. Out Diop, 2-2. Break Novara, 4-2. Pareggio di Cuneo, 4-4. Allungo Cuneo con Rivero, 4-5. Novara pareggia, 6-6 e parità. Break Novara, 11-9 firmato Ishikawa. Ancora pareggio delle Gatte, poi allungo Novara 14-11. Errore Ishikawa dai 9 metri e a segno Diop: 14-13. Ace Pucelj: 14-14. Si procede in parità. Break Novara 19-17, ancora chiuso dalle Gatte. Tolok firma il 21-19. Koulisiani per il 21-20. Ishikawa per il 22-20, poi errore di Tolok: 22-21. Entra Pritchard per Rivero in prima linea. Gran muro di Koulisiani su Tolok in pipe: 22-22. Tolok a segno, 23-22. Diop vincente, 23 pari. A segno Diop ed errore Tolok: 23-25.

SECONDO SET

Formazioni confermate per il secondo parziale. Van Avermaet subito a segno, 1-0. Ishikawa a segno per il break e ace Tolok, 3-0. Ancora Tolok, 4-0. Doppio muro di Van Avermaet su Diop, 6-0. 7-0 entra Marring per Pucelj. Errore di Tolok e piccolo break Cuneo, ma ancora Van Avermaet tiene il servizio nel campo di Novara, 8-2 e 10-4. Novara resta avanti, ma le Gatte non mollano e arrivano a -2, 13-11. Serve Tolok per sbloccare le novaresi, 14-11. Diop da seconda per il -2, 15-13. Novara però cambia marcia trascinata da Alsmeier, 18-13 e rientra Pucelj. Piccolo break Cuneo, 21-15. 22-16 entra Cecconello per Koulisiani in prima linea. Le Gatte non mollano, ma Novara chiude 25-19.

TERZO SET

Subito a segno Tolok in pallonetti, 1-0, poi Cuneo ingrana la marcia giusta, 2-4. Novara non molla, recupera e allunga: 5-4 e 8-5. Gatte ancora a -1, 9-8 e 11-10. Break di Novara con il muro su Rivero e allungo, 15-12. Le Zanzare allungano ancora, 17-13 e time out Cuneo. Novara ha però trovato l’intesa vincente, 18-14 e 20-15. 22-17 ed entra Marring per Pucelj. Diop mette a segno il 18esimo punti, ma Novara chiude 25-18.

QUARTO SET

Primo punto Diop, 0-1. Bonifacio in primo tempo per il pareggio, 1-1, e si procede così. Primo break Cuneo, 7-9 con l'ace di Pucelj. Sul 10 le Zanzare completano l'operazione rimonta, 10-10. Ishikawa firma il break Novara, 14-12, annullato da Koulisiani in fast. Muro su Ishikawa e ancora parità. Ace Koulisiani, 14-16. Ishikawa tiene viva Novara, ma risponde Cecconello, 15-17. Ancora avanti Cuneo con il muro di Diop, 16-18. 18-20 entra Keene a servire per Diop. Herbots da prima linea e al servizio tiene viva Novara: 20-20. Errore di Herbots e murata Pucelj: 21-21. Entra Marring per Pucelj e pallonetto Koulisiani, 21-22. Ishikawa a segno, 22-22. Errore di Cambi, 22-23. Gran muro di Diop, 22-24. Tolok a segno, 23-24. La chiude Diop, 23-25.

QUINTO SET

Grand partenza di Cuneo, 1-3 e 2-4, poi Novara recupera sul 5-5. Break Cuneo 6-8 con il monster block di Cecconello. Tolok accorcia, 7-8, ma le biancorosse spingono forte: 7-10. Bonifacio mura Pucelj, 8-10. Mani out di Diop, 8-11. Bonifacio in primo tempo, 9-11. Ancora Diop, 9-12. Bonifacio a segno seguita da Tolok: 11-12. Murata Diop, 12 pari. Rivero sopra il muro, 12-13. Punto Pritchard, 12-14. Tolok a segno, 13-14. Vincente Diop da seconda linea, 13-15.