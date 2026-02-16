Avvicendamento tra i Carabinieri di Roburent: il maresciallo Gabriele prenderà nuovo servizio a Vicoforte

Avvicendamento alla stazione dei Carabinieri di Roburent, il maresciallo Maurizio Gabriele, prenderà servizio nel comune di Vicoforte.

Arruolato nel 2007, avvia la propria carriera nell'Arma dei Carabinieri nel 2008. Dopo il periodo di fomrazione presso la scuola allievi di Roma, viene destinato in provincia di Pavia.

Il servizio in Piemonte inizia nel 2013 con il servizio presso il comune di Frabosa Soprana. Nel 2017, a seguito del buon esito del concorso marescialli, prende servizio a Velletri.

Viene poi assegnato a Fossano, dove rimane per due anni e nel 2019 giunge infine a Roburent.

Il percorso trova un ulteriore riconoscimento nel 2022, anno in cui viene promosso al grado di Maresciallo Ordinario, coronando una carriera costruita passo dopo passo, tra studio, sacrificio e costante impegno al servizio.

"La figura del Comandante di Stazione dei Carabinieri, storicamente, è un elemento centrale per la comunità ed il cambio della guardia rappresenta sempre un momento di riflessione e di ricordi, con una vena malinconica, a maggior ragione se la persona che ha ricoperto tale incarico di prestigio ha lasciato un buon ricordo di se stesso - spiega il sindaco di Roburent, Emiliano Negro -. Il Maresciallo Maurizio Gabriele, in servizio a Roburent dal 2019, lascia il comando del presidio; ha maturato esperienza, si è reso sempre disponibile e ha gestito incombenze ed emergenze con professionalità e merito, caratteristiche che si consolideranno ulteriormente al Comando della Stazione di Vicoforte. La consolazione sta nel fatto che non andrà troppo lontano. L’Amministrazione Comunale di Roburent saluta, ringrazia e augura al Maresciallo Gabriele un sereno passaggio al suo nuovo incarico, nella speranza che anche Roburent abbia lasciato un buon ricordo in Maurizio".