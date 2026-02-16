CALCIO SERIE D / Saluzzo-Lavagnese 0-0, mister Cacciatore: “Grande risposta dopo Vado in una partita difficile” [VIDEO]

È finita 0-0 la partita tra Saluzzo 1901 e Lavagnese, valida per la 24ª giornata del campionato di Serie D.
Pareggio a reti bianche estremamente noioso e bloccato con le due squadre che alla fine si dividono la posta in palio.
In classifica i piemontesi consolidano il settimo posto (33 punti), mentre la Lavagnese sale a quota 22.
Prossimo appuntamento per il Saluzzo domenica 22 febbraio sul campo del Valenzana Mado, fischio d’inizio alle 14:30 allo stadio comunale di Valenza.
Le parole dell’allenatore granata Giuseppe Cacciatore al termine dell’incontro (GUARDA IL VIDEO)