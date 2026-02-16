VOLLEY A3M / Monge Gerbaudo Savigliano cede al tie break con Sarroch

Il Monge-Gerbaudo Savigliano s’illude contro il Sarlux Sarroch, recupera quando i conti sembravano chiusi ma alla fine esce con un solo punto dalla penultima sfida casalinga della stagione, contro la quinta forza del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

La cronaca del match

Gli uomini di coach Denora si confermano squadra solida e “abbonata” ai tie-break, completando per l’ottava volta in stagione la propria partita al quinto set. Per i piemontesi di coach Andrea Berra, però, c’è un pizzico di rammarico per un secondo set da sliding door, con i padroni di casa che si prendono due palle-set, ma alla fine sciupano e vengono beffati ai vantaggi. Lì, la gara svolta, per Strabrawa prende i giri giusti e gli ospiti sembrano scappare.

La nuova reazione saviglianese conferma che i padroni di casa sono vivi, consentendo a Pistolesi e soci di mettere un altro punto in cascina e di allungare la serie di gare a punto in stagione. Nel parziale a 15, però, gli isolani sono più solidi, reagiscono al buon approccio dei cuneesi e la vincono, con Strabrawa che mette a terra l’ultimo pallone.

I sestetti iniziali

Coach Andrea Berra ripropone lo stesso sestetto titolare delle ultime uscite, con Pistolesi in palleggio, Rossato opposto, Schiro e Sacripanti in posto 4, Bonola e Rainero al centro. Liberi alternati Galaverna e Rabbia.

Coach Denora, invece, risponde con la diagonale Partenio-Strabawa, Saibene e Capelli in posto 4, Leccis e Agrusti al centro. Libero Mocci.

Primo set

È un inizio in grande equilibrio, come confermato dai due video-check chiamati nei primi sei punti di gara. Savigliano, pur commettendo tanti errori dai nove metri, riesce a lungo a mantenere il muso davanti, fino al momento cruciale del set. Sarroch passa a condurre e con l’ace di Saibene allunga sul 18-20, costringendo Berra a fermare il gioco. La contro-svolta per il Monge-Gerbaudo arriva quando Berra inserisce Ballan al servizio e i suoi trovano prima l’aggancio con il muro di Rainero e poi il sorpasso, quando Strabrawa attacca out: 23-22 e time-out cagliaritano. Savigliano si prende il primo set-point e ha il merito di chiudere subito, perché il servizio di Rossato mette in difficoltà la ricezione della Sarlux: dopo un lungo batti e ribatti, Pistolesi alza per la pipe di Schiro, che non sbaglia. 25-23 e 1-0.

Secondo set

Come accaduto nella prima frazione, anche la seconda parte in grande equilibrio, con Savigliano che, ancora una volta, sembra averne di più. Questa volta, però, il merito dei ragazzi di coach Andrea Berra è quello di trovare uno strappo pesante nel cuore del set, con un significativo +3 difeso a lungo. Il “monster block” di Pistolesi su Saibene regala addirittura il +4 ai suoi, con Denora costretto a fermare il gioco (19-15). Sembra fatta per Savigliano, che conquista un set-point sul 24-22 ma poi commette due errori consecutivi con Rossato (servizio e attacco out) e Sarroch trova l’aggancio al fotofinish: 24-24 e time-out Berra. Al rientro, gli ospiti difendono un pallone difficile ancora sull’opposto di casa e si prendono il primo set-point, subito concretizzato dall’attacco out di Sacripanti: 24-26 e 1-1.

Terzo set

Savigliano inizia il terzo parziale dimostrando di non aver subito il contraccolpo per l’occasione sprecata nel set precedente e con Rossato si porta addirittura sul +3, costringendo Denora a fermare il gioco (8-5). I piemontesi, però, non hanno fatto i conti con il fattore Strabrawa, che, dopo due parziali non a pieno ritmo, entra in conflitto, anche dialettico, con l’altra parte della rete e piazza una serie di punti consecutivi consentendo ai suoi di strappare. Sul 15-13 è Berra a fermare il gioco, ma a entrare in scena, poi, è ancora una volta Saibene che dai nove metri fa male: 22-17 e nuovo time-out saviglianese. Tocca a Schiro provare a far rientrare i suoi, sempre al servizio, ma è troppo tardi: il muro di Leccis su Sacripanti regala quattro set-point agli ospiti, seguito a ruota dal nuovo muro sul posto 4 saviglianese, che chiude i conti. 20-25 e 1-2.

Quarto set

Ancora una volta i padroni di casa ripartono forte e si portano sul +3, questa volta con Schiro. È l’inizio della fuga piemontese, concretizzata ancora dal posto 4 e da Rossato: 13-8 e +5. L’ace di Pistolesi su Saibene spiana la strada al Monge-Gerbaudo che vola addirittura sul +8 (17-9). È lo strappo decisivo, perché gli isolani non riescono più a colmare un gap così ampio e Savigliano si prende addirittura sette palle-set con l’errore dai nove metri dello stesso Saibene. Agrusti annulla il primo, ma gli ospiti non possono nulla sul primo tempo di Bonola: 25-18 e tie-break.

Quinto set

Si decide tutto al tie-break, dove sono i piemontesi a partire meglio, con il muro di Bonola su Saibene (3-1). Gli ospiti, però, non ci stanno e per la prima volta mettono il muso davanti con il muro di Leccis su Rossato (7-8). L’attacco out dell’opposto di casa favorisce lo strappo sardo, poi amplificato dal muro dello stesso Leccis su Sacripanti: 11-14 e tre match-point per gli ospiti. Il primo tempo di Bonola annulla il primo, ma è Strabrawa, da un po’ a secco, a chiudere i conti: 12-15 e 2-3 ospite.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Sarlux Sarroch 2-3 (25-23, 24-26, 20-25, 25-18, 12-15)

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 4, Rossato 13, Schiro 27, Sacripanti 13, Rainero 6, Bonola 11, Rabbia (L); Galaverna (L2), Ballan, Carlevaris, Bacco; N.E. Quaranta, Girotto, Guiotto. All. Berra.

Sarlux Sarroch: Partenio 5, Strabrawa 28, Saibene 14, Agrusti 12, Leccis 7, Capelli 11, Mocci (L); Giaffreda (L2), Curridori 1, Matani, Iannaccone 3; N.E. Kubaszek, Romoli, Pisu. All. Denora.

Durata set: 32’, 32’, 28’, 24’, 19’.