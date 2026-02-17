Ceva, un carnevale di colori e allegria per grandi e piccini

Il carnevale cebano è stato caratterizzato dal sentito coinvolgimento dei più piccoli. La scuola Primaria ha saputo trasformare il carnevale in una festa colorata tra canzoni, maschere e sorrisi. Venerdì 13 febbraio i festeggiamenti alla scuola dell’Infanzia hanno visto invece come ospiti speciali le maschere tradizionali di Ceva, Bosolin e Madlinin dla Creusa, impersonati da Mario Barra e Rosanna Giugale, accompagnati dal vicesindaco Fabio Ferrero.

Martedì 17 febbraio, proprio nel pomeriggio di Martedì Grasso, si è tenuta la sfilata per le vie del centro cittadino. La manifestazione è stata organizzata dall’Oratorio “G. Borsi” e dal Comune con la partecipazione di numerose associazioni e realtà locali: El Fuego Latino, l’Associazione Palio dei Rioni, il CFP Cebano-Monregalese, l’A.N.A. Ceva e Cascina Inverso. Il carnevale in piazza è stato un successo che ha radunato adulti e bambini in un clima di festa, allegria e spensieratezza.

Il tema, ispirato alla Disney, era “La carica dei 101”, ma non sono mancate maschere originali e costumi di ogni genere.

“Siamo molto felici del risultato raggiunto, a discapito di una prima impasse dovuta al maltempo - commenta l’Amministrazione comunale -. Il carnevale è una festa molto amata e sentita, che affonda le sue radici in secoli di tradizione. Vedere che persone di tutte le età hanno voglia di partecipare e divertirsi significa che la nostra comunità è unita e proattiva. Le scuole anche in questa occasione hanno dato un grande contributo, portando lo spirito della festa nelle aule e regalando agli alunni un momento di divertimento e condivisione.”