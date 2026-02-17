Mondovì, abbonamenti sosta a raso: si lavora per rivedere le tariffe mensili e annuali

"Abbiamo ricevuto diverse richieste e segnalazioni da parte degli utenti - il commento del sindaco Luca Robaldo e dell’assessore al Commercio Alberto Rabbia - a cui va il nostro ringraziamento per l’approccio dialogante e costruttivo. Stiamo in effetti proseguendo il confronto con Abaco nell’ottica di far collimare i desiderata tra l’azienda e i singoli fruitori. Confidiamo, a stretto giro, di comunicare le nuove tariffe di abbonamento mensile e annuale, rimanendo comunque sempre a disposizione della Comunità per trovare il compromesso più equilibrato per ciascuna esigenza".