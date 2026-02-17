Investire sulle persone per migliorare i servizi: Bra tra i Comuni ammessi al finanziamento "Performa PA"

Il Comune di Bra è stato ammesso al finanziamento nell’ambito del bando “Performa PA – Supportare lo sviluppo dei processi formativi professionalizzanti da parte delle Pubbliche Amministrazioni e la valorizzazione di buone pratiche”, un’importante opportunità finalizzata al rafforzamento delle competenze e dell’innovazione organizzativa all’interno degli enti pubblici, per l’ammontare di euro 60.480,00.

L’iniziativa si inserisce nel quadro strategico promosso dal Dipartimento della funzione pubblica e delineato nella Direttiva del Ministro della PA sulla formazione del 23 marzo 2023, che mira allo sviluppo delle competenze dei dipendenti pubblici promuovendo al contempo la realizzazione di interventi formativi su una serie di priorità strategiche comuni dettate dal PNRR e dal processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e la definizione e attuazione di obiettivi formativi specifici, connessi a finalità strategiche della singola amministrazione, agli obiettivi di performance e/o relativi a particolari figure o famiglie professionali.

L’ammissione al finanziamento rappresenta un riconoscimento significativo dell’impegno nel promuovere percorsi di crescita professionale, aggiornamento continuo e qualificazione del personale, elementi strategici per garantire servizi sempre più efficienti, moderni e rispondenti ai bisogni della comunità.

Il progetto presentato dal Comune di Bra mira a:

• sviluppare e consolidare processi formativi professionalizzanti;

• valorizzare le competenze interne e favorire la diffusione di buone pratiche organizzative nonché rafforzare le competenze trasversali (ad esempio: Processi motivazionali e decisionali: come raggiungere i propri obiettivi; Sviluppo dei collaboratori; gestione dello stress, ...);

• rafforzare la capacità amministrativa dell’Ente;

• promuovere un modello di formazione orientato ai risultati e al miglioramento continuo.

I percorsi formativi avranno inizio nella seconda metà mese di marzo e investiranno trasversalmente tutte le Ripartizioni; l’attività formativa in FAD sincrona/asincrona si svolge in un ambiente di apprendimento online, attraverso la piattaforma di e-learning dell’Ateneo Mercatorum. Per garantire il successo del progetto, la piattaforma di e-learning fungerà da spazio di confronto e sviluppo di conoscenze condivise. Questo ambiente permetterà ai dipendenti di accedere a risorse utili, interagire con colleghi e formatori e contribuire attivamente alla crescita dell’ente.