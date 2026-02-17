La Mezza del Marchesato di Saluzzo sfonda il muro dei 1100 iscritti: record storico per l'11ª edizione

A nove giorni dal via, la Mezza Maratona del Marchesato può già festeggiare: con oltre 1100 runners iscritti, l'undicesima edizione ha polverizzato ogni record precedente, confermando la crescita costante di una manifestazione diventata ormai un appuntamento imperdibile nel calendario podistico nazionale.

Domenica 22 febbraio il cuore del Marchesato di Saluzzo tornerà a battere al ritmo di centinaia di scarpe da corsa: partenza e arrivo a Saluzzo, con un percorso che si snoda attraverso i Comuni di Manta, Lagnasco e Verzuolo, tra frutteti che offrono una cornice indimenticabile, castelli medievali e la maestosità del Monviso, il Re di Pietra.

E per chi non si fosse ancora deciso, c'è una buona notizia: gli organizzatori hanno scelto di non chiudere le iscrizioni. Chi vorrà aggregarsi potrà ancora farlo, ricevendo un pacco gara "alternativo" ma di grande qualità, come nelle corde di chi questa manifestazione la costruisce con cura da undici anni.

Dietro il successo della Mezza del Marchesato c'è un modello di collaborazione che va ben oltre lo sport. I Comuni di Saluzzo, Manta, Lagnasco e Verzuolo, le società Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita, la Fondazione Amleto Bertoni e un fitto tessuto di associazioni di volontariato e partner privati hanno lavorato fianco a fianco per costruire una competizione sempre più ricca di stimoli e di umanità. Oltre 150 volontari garantiranno la sicurezza del percorso, presidiando incroci e snodi per consentire ai corridori di gareggiare in totale tranquillità.

«Un grandissimo grazie a coloro che in questi anni hanno creduto nel rilancio e nella conferma di questa manifestazione — dichiarano dalla Fondazione Amleto Bertoni — ai consiglieri che se ne sono fatti carico con passione investendo ore di lavoro, ai volontari, alle podistiche che offrono un modello di collaborazione e capacità di fare rete, oltre la competizione che le divide sui terreni di gara. Ancora una volta, il territorio che fa rete, testardo e sicuro della bontà delle proprie iniziative, è il territorio che vince».

Anche quest'anno una bella sorpresa per chi arriva da fuori e vuole raggiungere Saluzzo con i mezzi pubblici: il partner Arenaways garantirà il viaggio gratuito a tutti coloro che mostreranno la propria iscrizione al controllore, sui treni in transito nella tratta Cuneo-Saluzzo. Orari di marcia consultabili sul sito www.arenaways.it .